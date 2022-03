Siamo abituati a girare in lungo e in largo per i borghi e le zone costiere del nostro Paese che pensiamo non esista altro al Mondo. Certo, non basterebbe una vita intera per visitare come si deve l’Italia, ma non dovremmo cadere nell’errore di limitare i nostri orizzonti. A volte basta prendere la nostra automobile o, se non ce l’abbiamo, un qualunque mezzo di trasporto pubblico e andare a scoprire delle interessanti novità.

Tra l’altro, noi italiani siamo fortunati, perché riusciamo a sentirci a casa in moltissime parti del Mondo. Da una parte il nostro popolo, per la sua cultura e per la sua storia, ha diffuso il suo costume e la sua estetica in molte zone del Mondo. D’altra parte, l’emigrazione italiana ha spinto moltissimi dei nostri connazionali a partire e a popolare nuove terre. Per queste ragioni riusciamo a trovare dei ristoranti italiani un po’ ovunque, ad esempio.

A due passi dall’Italia c’è un borgo sul mare che sembra una piccola Venezia

Ci troviamo nella parte settentrionale dell’Istria, quella penisola che parte dalla zona di Trieste e forma un triangolo quasi perfetto.

Il borgo si chiama Pirano e si trova ora sotto lo stato Sloveno. Si tratta di una amena località balneare che si affaccia sul mare Adriatico ed è un importante centro per il turismo sloveno. Sì, ma è anche una cittadina a due passi dall’Italia, dato che meno di quaranta chilometri la separano da Trieste.

Il centro del borgo si sviluppa su una piccola lingua di terra bagnata a tre quarti dal mare e il suo stile architettonico lo omologa a Venezia. Infatti, la Serenissima ha esteso anche qui la sua influenza e il suo controllo politico, per molti secoli. Lo si nota dal campanile della Chiesa di San Giorgio, molto simile a quello della basilica San Marco di Venezia. Tra l’altro, si può salire sul campanile e godere di una splendida vista su tutto l’alto adriatico.

Inoltre, Pirano è conosciuta per ospitare una delle più particolari piazze veneziane della regione. Si tratta di piazza Tartini, celebre violinista italiano che è nato proprio qui a Pirano. La piazza è di forma ellittica e riesce e raccontare la storia veneziana in tutta la regione. Addirittura, nella parte della piazza che da sul mare si trovano due pennoni che ritraggono il leone di San Marco e San Giorgio, il patrono della cittadina.

Dunque, a due passi dall’Italia c’è un borgo sul mare che dobbiamo assolutamente conoscere per sentirci a casa.

