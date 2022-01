Venere già dalla mattina di domani riprenderà il consueto moto e cambierà le carte in tavola dello zodiaco. Se da prima di Natale, il secondo pianeta più vicino al sole procedeva con moto retrogrado, da domani cambia direzione. Ma cosa significa in termini di oroscopo? Ce lo spiegano gli astrologi. Quando Venere si muove con moto retrogrado le ripercussioni sui segni zodiacali sono diverse. Si creano le condizioni per bilanci, rese dei conti, valutazioni sul nostro passato. Ora però cambia tutto e in particolare vediamo per quali segni.

Capricorno

Il Capricorno è il segno zodiacale della razionalità, dell’ordine e dell’organizzazione. Venere, che fino ai primi di marzo sarà in questo segno, darà un forte impulso alla creatività. Il Capricorno riesce ad intravedere delle soluzioni che magari prima non si riuscivano a vedere. La Luna con Marte e Giove rende il Capricorno quasi invincibile pieno di energia ed ottimismo. Giove assiste il Capricorno e quindi saranno possibili delle entrate impreviste.

Pesci: ricominciare a fare progetti

Anche per il segno zodiacale dei Pesci, Venere porta aria di novità. I Pesci tornano a poter sognare, progettare, che è ciò che è più consono alla natura del segno così fantasioso, creativo e romantico. Si riparte dunque puntando nuovi obiettivi da raggiungere e mete da conquistare grazie all’assistenza di Giove.

Soldi a catinelle per il Capricorno pigliatutto ma buone notizie anche per la Bilancia e questo altro segno grazie al cambio di moto di Venere

Il cielo del segno zodiacale del Cancro è assai altalenante per questo weekend. La Luna sarà in opposizione, quindi, metterà un pizzico di nervosismo. Venere è opposta infatti si trova in Capricorno ma cambia moto. Questo si aggiunge ad un Giove favorevole e tanto basterà affinché anche questioni in famiglia o lavorative volgano al meglio.

Sagittario in stand by

Giove, il pianeta che governa il segno è ostile e quindi non è il momento di affaticarsi. Occorre un weekend di quiete e relax. Venere e il suo cambio di moto non apporta grandi cambiamenti alla situazione astrale del Sagittario. Da domenica questo segno sarà già più energico ma attenzione la fretta non deve esistere. Sole ed Urano in quadratura consigliano un ritmo slow.

Bilancia la svolta positiva

In questo weekend arriveranno per la Bilancia buone notizie e soluzioni di questioni e piccole grane. Questo segno zodiacale è governato da Venere che cambia il suo moto mentre è in quadratura con il segno. Questo non può che essere un segnale positivo. Venere permetterà ai nati sotto il segno della Bilancia di prendere le cose un po’ più alla leggera.

Sarà un weekend di cambiamento che porterà soldi a catinelle per il Capricorno pigliatutto e relax per altri segni un poco affaticati.

