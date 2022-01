Una casa pulita è importantissima. Tutti desiderano vederla splendere e brillare. Purtroppo, però, pulire e rassettare è sempre un po’ un fastidioso. Ci vuole tempo, i prodotti giusti spesso costano tanto e a volte non si ottiene un grande risultato. Tant’è che molti spesso si rivolgono ai cari, vecchi consigli della nonna.

La saggezza popolare spesso potrebbe essere una vera soluzione inaspettata. I consigli del team di ProiezionidiBorsa spesso ripescano questi trucchetti segreti tramandati da donna a donna. Senza contare che spesso si tratta di rimedi naturali, quindi non inquinano. I classici prodotti industriali potrebbero invece diventare un problema anche per l’ambiente. Non solo per le sostanze chimiche in essi contenute, ma anche per i contenitori di plastica che andrebbero correttamente smaltiti. La verità è che con i giusti trucchi si possono ottenere non solo pavimenti luccicanti, ma anche vetri splendenti.

È davvero facile se si sa come fare e cosa utilizzare. Le finestre pulite senza aloni sono particolarmente difficili da ottenere. In generale, il vetro è un materiale fastidioso da trattare nella maniera giusta. Spendendo pochissimo, però, si possono ottenere dei risultati eccezionali.

Non solo pavimenti luccicanti ma anche vetri splendenti con questi incredibili segreti delle nonne a costo zero

Un primo trucchetto conosciuto da molti è quello dell’aceto bianco. Oltre a essere un ottimo condimento, è pure un disinfettante naturale. Bisogna, però, fare attenzione a non usarlo “assoluto”.

L’aceto bianco, infatti, va diluito con l’acqua calda. La proporzione giusta è una parte d’aceto e tre di acqua. Si può anche usare qualche goccia di limone, che neutralizza l’odore forte dell’aceto.

C’è anche un’altra variante. Due bicchieroni d’acqua, tre cucchiaini di aceto e mezzo di detersivo liquido. Per una soluzione più forte, poi, si può usare l’acido citrico al posto dell’aceto. Basta mescolare tutto e mettere il composto in una bottiglia spray ben pulita. Pronto per essere usato come detergente naturale per vetri.

Caffè

Non tutti sanno poi che i filtri del caffè sono un ottimo materiale per realizzare un eccellente “pasta pulente”. Basta strofinarlo sui vetri delicatamente, con un panno morbido. Importante mantenere lo stesso verso di pulizia: magari si può fare l’interno in verticale e l’esterno in orizzontale. In questo modo si capirà subito dove rimangono dei residui di caffè per pulirli meglio. Infine, si può risparmiare anche sul panno per pulire.

Giornali

I fogli di giornale sono ottimi per vetri e finestre. Quanti ce ne sono in casa accumulati? Ecco un modo comodo, utile e veloce per riutilizzarli. Basta qualche goccia d’alcol disinfettante e via: i vetri di casa non saranno mai stati così splendenti.