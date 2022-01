Quanto sia importante dormire è risaputo. Un riposo corretto può essere la panacea di molti problemi, sia fisici che mentali. Al contrario, chi non ha la fortuna di godere di un sonno tranquillo, spesso ne risente e non solo per qualche giorno. Abbiamo già visto quanto sia importante il cuscino e come crearne uno fai da te. Adesso andremo ad analizzare un altro elemento fondamentale per il sonno. Quel materasso, sottovalutato da molti, che, invece, dovrebbe essere tra gli oggetti più preziosi che abbiamo in casa. Averne uno valido potrebbe risolvere gran parte dei problemi del nostro sonno o comunque migliorarlo di molto.

Per farlo, ci avvaliamo di una ricerca di Altroconsumo, che ha indicato quali sono i migliori in commercio, analizzando diversi parametri. Un piccolo suggerimento come premessa, che sembrerebbe ovvio, ma tanto ovvio non è, sarebbe quello di provare il materasso prima di acquistarlo. Per quello sarebbe meglio farlo in un negozio che affidarsi all’e-commerce. L’analisi sui vari modelli ha messo a confronto caratteristiche, prestazioni e durata di vita. Dalla rigidità all’isolamento termico, dalla traspirabilità all’elasticità passando per la sostenibilità del corpo e all’effetto memory, cioè la capacità di deformarsi in base al calore del nostro corpo. Questi i parametri e questi i risultati.

Ecco i 5 migliori materassi per un sonno a prova di bomba secondo la classifica di Altroconsumo

Tra i cinque migliori, la differenza è davvero minima. È indicato anche il prezzo, ma, come si potrà notare, non è detto che spendendo di più si abbia un prodotto migliore. La classifica è chiaramente indicativa e non vuole assolutamente essere un suggerimento per l’acquisto, ma una mera analisi del prodotto.

Al primo posto troviamo il materasso Emma One Medium alto 18 cm, che ha nella morbidezza il suo punto di forza, insieme all’elasticità e alla freschezza. Medio, invece, l’effetto memory, mentre è da consigliare per la durata. Il suo costo è di circa 200 euro. Subito dietro, staccato davvero di poco, ecco il materasso Zeno, che ricalca le caratteristiche di Emma, con un costo però più alto, circa 140 euro in più, e una rigidità superiore.

A seguire, sul terzo gradino del podio, ecco l’Emma Original. In questo caso il costo è di 50 euro più alto rispetto allo One Medium, ma ha un effetto memory più basso. Per il resto, le caratteristiche di morbidezza ed elasticità rimangono le stesse. Buona anche la durata.

Il distacco tra i primi tre nella classifica è davvero minimo. Qualche piccola differenza, ma nulla più. Al quarto posto, ecco il Kuschelmed H2 della Falomo. Un prodotto di qualità che costa circa 700 euro, è il materasso più morbido in assoluto. La caratteristica che lo fa stare dietro ai primi tre è la minor sostenibilità del corpo. Infine, al quinto posto troviamo l’Imperial della Notteflex. Con 400 euro ci si può assicurare un prodotto di valore, con una rigidità media e una buona sostenibilità del corpo. Ecco i 5 migliori materassi per un sonno più rilassato. Differenza minima, qualità molto alta, tutti in poliuretano, in grado di assicurare un riposo migliore per il nostro corpo.