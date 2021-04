Dopo essersi dati completamente alle consuete pulizie di primavera, la scena è sempre la stessa. In un angolo della cucina o in un posto non bene identificato nello stanzino o sul balcone, ci sono sempre loro: le cassette della frutta e della verdura, con la loro aria malinconica e vintage. Sono belle, ci vuole tempo prima di buttarle. Si deve capire bene come sistemarle per dargli nuova vita per poi capire che in famiglia nessuno ha voglia di mettersi lì a sistemare delle cassette vecchie. Ma dopo la lettura di questo articolo, sarà impossibile resistere e non si lasceranno più le vecchie cassette in legno ad ammuffire. Ecco tutti i modi in cui si può riutilizzare una vecchia cassetta della verdura.

Portascarpe con le cassette della verdura

È buona norma, lasciare le scarpe all’ingresso prima di entrare in casa. Infatti le suole, a diretto contatto con l’asfalto, sono il principale veicolo di germi e batteri. Due cassette della frutta, inchiodate fra di loro, possono diventare un simpatico portascarpe. Perfetto per ambienti come l’ingresso e l’atrio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tavolino da caffé

Il tavolino da caffè è un mobile a cui non si pensa mai quando arriva il momento di fare l’inventario dei mobili che servono in una casa. Ma è fondamentale per appoggiare il computer, tazze di the fumanti, libri da studiare, il cellulare per un po’ di sano detox digital. Varie cassette della verdura, incastrate fra di loro, incollate o inchiodate, possono diventare degli scenici tavolini da caffè. Sennò, se si desidera qualcosa di più piccolo e versatile, ne basta una, magari verniciata con la pittura spray del colore preferito, per avere un simpatico tavolino da caffè portatile.

Raccolta differenziata

Molto spesso, i contenitori della raccolta differenziata non riescono a contenere tutti i rifiuti, che finiscono per terra. Un modo carino per riciclare le cassette è quello di prenderne tre e dipingerle con la pittura spray. Blu per il multimateriale, giallo per la carta e verde per il vetro. O come si preferisce, magari seguendo i colori del piano di smistamento dei rifiuti comunale. A questo punto con un pennarello indelebile bianco e nero si descrivono le varie suddivisioni. Ecco dei perfetti contenitori per la raccolta differenziata, da balcone e giardino, ma anche da interno.

Ecco tutti i modi in cui si può riutilizzare una vecchia cassetta della verdura. Da ora in avanti le cassette delle frutta e verdura avranno tutto un altro appeal.