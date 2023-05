Sogni una villa con piscina? Ecco come averla adesso al prezzo di un appartamento in città

Può stupire sapere che una villa con piscina potrebbe costare quanto un trilocale di una grande città. Molti che sognano la prima soluzione si accontentano della seconda, perché pensano che per una villa con piscina occorra spendere una cifra folle. Ma non è sempre così.

Quando si tratta di acquistare una nuova casa, molti non si chiedono se sia meglio un appartamento in città o comprare una villa con piscina. Perché pensano che una villa con piscina costi infinitamente di più di un appartamento in città, anche se è un trilocale. In realtà si possono trovare ville con piscina a prezzi da bilocale delle grandi città e in questo articolo daremo alcuni esempi. Ma prima proviamo a capire quali sono i lati positivi e quelli negativi della due soluzioni.

Vantaggi di una villa fuori città: spazio, privacy e relax

Per coloro che cercano una vita all’insegna dello spazio, della privacy e del relax, una villa con piscina fuori città può essere la soluzione ideale. Le ville offrono ampi spazi interni ed esterni, con giardini curati e la possibilità di avere una piscina privata. Questo tipo di proprietà è particolarmente adatto a coloro che amano godersi la tranquillità e la serenità lontano dal caos della città. Inoltre, la presenza di uno spazio esterno consente di organizzare feste, grigliate e momenti di svago con famiglia e amici. E si possono tenere tutti gli animali che si desiderano.

Nessun vicino molesto, nessuna riunione condominiale, insomma è come stare in vacanza. Tuttavia, l’isolamento comporta anche dei lati negativi. Prima di tutto le distanze dai servizi essenziali. Inoltre, occorre considerare il tempo di spostamento verso il centro città o il luogo di lavoro, che potrebbero comportare sacrifici in termini di mobilità.

Perché un trilocale in città può essere preferibile a una villa con piscina

D’altra parte, un trilocale in città offre comodità e accesso facilitato ai servizi. Vivere in un appartamento nel cuore della città significa avere a disposizione negozi, ristoranti, strutture ricreative, istituti culturali e collegamenti di trasporto, tutto sotto casa. Soluzione perfetta per coloro che preferiscono la vita urbana, desiderano avere tutto a portata di mano e vogliono spostarsi rapidamente da un punto all’altro.

Tutto questo però ha un prezzo. Gli appartamenti hanno spazi comunque limitati, a fronte di costi al metro quadro a volte esagerati. Inquinamento, vita frenetica, vicini con cui fare i conti, spazi abitativi di relax limitati se non nulli. La vita in un trilocale non è l’ideale per chi ama la tranquillità, la pace e magari ha una famiglia numerosa e ama gli animali.

La scelta finale tra villa e trilocale non dipende da questo fattore

Quindi quale soluzione scegliere? I lati positivi di una soluzione sono quelli negativi dell’altra e viceversa. In definitiva, la scelta tra un appartamento in città e una villa con piscina dipende dalle preferenze e dalle necessità individuali. Paradossalmente questa scelta è poco condizionata dal budget. Infatti, chi si può permettere di acquistare un trilocale può anche comprare una villa con piscina. Ecco alcuni esempi.

Grazie all’utilizzo delle piattaforme di annunci immobiliari abbiamo analizzato un’ampia area abitativa alla ricerca di ville con piscina. La zona analizzata comprende le province di Milano, Novara, Vercelli, Pavia, Lodi, Cremona, Brescia, Bergamo, Como e Varese. Come i dati indicano, Milano e la zona di queste province sono la tre più care in Italia. Quindi qui una villa con piscina costerà molto più che altrove. Abbiamo ipotizzato un budget di massimo 150.000 euro, appena sufficiente per un bilocale in buono stato a Milano e per un trilocale nelle altre province.

Sogni una villa con piscina? Se puoi comprare un trilocale allora puoi avere la villa

I risultati possono essere sotto certi versi inattesi. Ville con piscina in vendita in buono stato e a questo prezzo sono state numerose. Alcune di queste sono all’asta, come una villa a Galbiate, 30 km di distanza da Milano, di 450 metri quadri a 115.000 euro. A Rosasco, tra Vercelli e Mortara, è in vendita, non all’asta, una villa di 188 metri quadrati a 130.000 euro. A Dorno, vicino Pavia, è all’asta una villa di 268 metri quadri a 116.000 euro. Alzando il budget a 200.000 euro il numero delle occasioni raddoppia.

Se sogni una villa con piscina, una villetta potrebbe essere un ottimo compromesso. Di questa soluzione se ne trovano splendide anche con meno di 40.000 euro. E per chi cerca una casa al mare, non c’è che l’imbarazzo della scelta, con prezzi davvero alla portata di tutte le tasche. In alcuni tratti di costa si possono trovare case anche a 40.000 euro.

(N.d.r. Proiezionidiborsa riprende gratuitamente annunci presenti sui siti immobiliari nazionali, dei quali non si prende responsabilità. Non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione, non ha alcun interesse in merito agli annunci immobiliari indicati.)