Sai quali sono i Gratta e Vinci da 2, 3, 5 e 10 euro con più probabilità di vincita?

Non tutti i Gratta e Vinci sono uguali agli altri. Ci sono alcuni che hanno più probabilità di farvi vincere un premio, rispetto ad altri che costano uguale. Una verità che non tutti sanno, convinti che, in base al costo, le possibilità siano le stesse. Invece, ce ne sono alcuni più fortunati di altri ed è l’Agenzia delle Dogane e Accise a scriverlo. Ecco su quali puntare.

Sono milioni gli italiani che, ogni giorno, provano a sfidare la fortuna comprando un Gratta e Vinci. L’importante è che non diventi una ossessione, trasformandosi in una patologia che ha un nome ben preciso: ludopatia. Invece, se, di tanto in tanto, proviamo a cambiare il nostro destino, con una lotteria istantanea, male non fa.

C’è una cosa che, però, magari tanti giocatori, pur costanti, non sanno. E cioè che i Gratta e Vinci che costano la stessa cifra non hanno la stessa probabilità di vincita. In pratica, non è che tutti i Gratta e Vinci da 5 euro offrano, ad esempio, l’8% di probabilità di grattare un premio. Ci saranno lotterie istantanee da 5 euro più favorevoli di altre.

Come si può sapere quali sono i più fortunati di ogni categoria? Ebbene, caro Lettore, verifica subito se sai quali sono i Gratta e Vinci che hanno più probabilità di farti vincere una cifra superiore a quella giocata.

Nelle percentuali che vi diamo, ci riferiamo sempre a tagliandi che vi facciano vincere più di quanto investito. Se con uno da 3 euro ne vincete 3, praticamente a voi, in tasca, non rimane niente. Diverso se il premio è di 5 euro in su.

Premesso che, in assoluto, il Gratta e Vinci con più probabilità di vittoria, indipendentemente dal costo, è Vinci in Grande. Irraggiungibile con la probabilità di 1 biglietto ogni 4,03 vincente dai 40 euro in su. Peccato, però, che costi 25 euro.

Vediamo, allora, i Gratta e Vinci con più probabilità di premiarvi tra quelli di 2, 3, 5 e 10 euro. Con una premessa. Ci sono degli errori che abbassano le probabilità di vittoria, a prescindere. Partiamo con i Gratta e Vinci da 2 euro.

Ebbene, qui la scelta deve ricadere su New Turista per 10 anni, visto che 1 biglietto ogni 8,52 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ovvero, dai 5 euro in su. Al momento, tra i Gratta e Vinci da 2 euro attivi, nessuno è migliore di questo. Se amate i Gratta e Vinci da 3 euro, la probabilità migliore si ha con Le ricchezze di Eldorado, con 1 ogni 6,44 che vince dai 5 euro in su.

Tra i popolari Gratta e Vinci da 5 euro, vince Nuovo Battaglia Navale. Nessuno, infatti, batte il suo 1 biglietto ogni 6,44 che nasconde premi dai 10 euro in su. Infine, tra quelli da 10 euro, premio a Turbo Cash con 1 ogni 6,17. Avete notato? Più costano i biglietti, maggiori sono le probabilità di vittoria.