Sognare ad occhi aperti? Ecco 5 sogni che fai anche tu! Si sono avverati? Sveglia! C’è anche un sesto ma è davvero triste!

Da quando il libro The Secret sulla Legge di attrazione è diventato un best seller mondiale, ancora di più, molti credono che sognare e desiderare faccia avverare quello che si chiede. Basta chiedere all’Universo, e lui ti accontenterà . Ci credete davvero? Non è facile, e non è lontanamente pensabile che se si sogna sotto un pero, e si attende saremo accontentati. Sveglia! I sogni si avverano solo se lavori per farli avverare! Molti però passano la loro vita a rimanere a occhi e bocca aperti. Frattanto il tempo trascorre e si sciupa. Sognare ad occhi aperti? Ecco 5 sogni che fai anche tu quasi ogni giorno.

I primi due

Qualcuno storcerà il naso, qualcun altro negherà! “Io, ma quanto mai! Non l’ho mai fatto!” Ehi attenzione, cresce il naso come quello di Pinocchio! E la fata turchina non può intervenire perchè non esiste.

Ed ecco che proprio a proposito di Pinocchio, arriviamo al primo sogno. Tutti, ma credo proprio tutti al Mondo conoscono la storia del burattino Pinocchio. Quanti di voi, come Geppetto e poi lo stesso burattino che si era allontanato dal Paese dei Balocchi, hanno sognato di vivere per un poco di tempo nello stomaco della balena. Vi siete immaginati spesso a lume di candela al fianco di Geppetto? Qualcuno è arrivato a credere che fosse quasi possibile.

Passiamo al secondo sogno!

Vincere al Gratta e Vinci, o alla lotteria, o al Superenalotto. Specialmente in questo periodo dove i montepremi sono strabilianti! A proposito ecco alcune cose che tutti, ma forse tutti vorrebbero farebbero se vincessero tanti soldi al gioco!

Sognare ad occhi aperti? Ecco altri 3 sogni che spesso fai anche tu!

Questo secondo un’indagine recente lo fa il 100% delle persone. La moglie o fidanzata del vicino, o il marito o fidanzato del vicino, o del nostro parente, o la mamma del nostro migliore amico. O l’attore e l’attrice più belli! Ehi tu, non lo negare! Nelle tue notti insonni, o in altri luoghi, quante volte hai immaginato che…Meglio mettere i puntini, non andiamo oltre, ci potrebbero leggere i bambini! Chissà forse ci potrebbe aiutare la lampada di Aladino, o Apriti Sesamo e il tappeto volante. Tutti i nostri desideri di bellezza, ricchezza e le cose più futili come l’auto supersonica semmai che vola, avverate grazie a un Genio! Che bello, ma purtroppo impossibile!

Svolazzare con il tappeto magico e andare anche sulla Luna. Eh sì, andare nello spazio, sulla Luna o su Marte con un razzo alla velocità della luce!

E poi il sesto sogno, quello più triste. Abbracciare per l’ultima volta una persona cara che non c’è più, e questo lo faccio spesso anche io. Facciamolo ogni giorno prima che sia troppo tardi. Poi diventerà tristezza che nulla potrà mai alleviare.

Poi ci sarebbe anche un settimo: “tornare indietro” rifare le cose meglio, il rimorso, rimediare agli errori fatti, e purtroppo questo non è spesso possibile…Che peccato…