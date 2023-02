S&P 500 diretto verso area 5.800 nel medio termine? Le proiezioni convergenti di alcune tecniche

Ci siamo domandati dove sia diretto l’indice S&P 500 nel medio/lungo termine, ed ecco cosa ci dicono tecniche convergenti. Usando sia tecniche di Gann, che il metodo proprietario Magic Box, siamo arrivati alle seguenti conclusioni. L’indice pare indirizzato verso un primo, fondamentale target, in area 5.800, con setup temporale per/entro aprile 2024. S&P 500 diretto verso area 5.800 nel medio termine? Vediamo perché.

Il grafico da cui siamo partiti

Ecco il grafico, a barre mensili, da cui siamo partiti.

Le due rette rosse orizzontali sono poste in corrispondenza di altrettanti target del metodo Magic Box, applicato su grafico a barre mensili.

Si è trattato di una proiezione formulata tramite una particolare configurazione offerta dal metodo, denominata pattern inverso.

Come possiamo notare, è stata raggiunta l’area del primo target.

Il successivo target si colloca all’intersezione tra la retta rossa orizzontale, più in alto, e la retta verticale rossa spessa.

Questo secondo target viene proiettato in area 5.808 per/entro aprile del 2024.

Il quadrato di range

Questo target temporale è stato confermato anche da una tecnica di Gann.

Abbiamo tracciato un quadrato di range di Gann (in realtà un rettangolo) ricompreso tra il minimo raggiunto dall’indice a circa 666 punti nel 2009 ed il massimo di febbraio 2020.

Abbiamo quindi proiettato questo pattern sulla destra del grafico, a partire da questo top.

Come possiamo notare, un setup del pattern di Gann cade proprio in corrispondenza del setup temporale, già proiettato da Magic Box, per aprile 2024 (freccia blu e linea verticale rossa spessa).

Possiamo quindi dire di aver trovato delle convergenze tra le proiezioni formulate con metodi diversi.

S&P 500 diretto verso area 5.800 nel medio termine? Le conferme degli orbitali planetari

Il target di 5.808 può essere convertito in gradi zodiacali, tramite opportuni calcoli, basati sulla tecnica dei cosiddetti orbitali planetari, come da metodo usato da Gann.

In tal modo, si perviene a 48 gradi zodiacali.

E, proprio il primo aprile 2024, quindi in apertura del mese previsto come setup temporale, troviamo Giove a 47 gradi e 25 primi in Toro, posizione zodiacale che approssima, appunto, 48 gradi cumulati.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“