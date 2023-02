Se stasera vincessi 366,4 milioni € al Superenalotto potresti fare queste 13 cose straordinarie. La fortuna potrebbe essere dalla tua parte!

Il jackpot del Superenalotto è davvero alto e se ci fosse una vincita potrebbe cambiare il corso della vita di una persona. Fantasticando un po’, ecco qualche idea su ciò che si potrebbe acquistare o realizzare.

Forse molti di noi nemmeno riescono ad immaginare una cifra simile al jackpot di questa sera. Pensiamo al valore della casa o appartamento in cui abitiamo e potremmo fare un veloce paragone. Vedremo allora nella pratica cosa significhi esattamente vincere 366,4 milioni €.

Se stasera vincessi 366,4 milioni € al Superenalotto potresti permetterti questi lussi

Per quanto riguarda il settore immobiliare potresti decidere di trasferirti in un attico in pieno centro a Milano in Piazza San Babila di 200 mq a 4.300.000 €. Se preferisci la Capitale, un attico con vista sui Fori Imperiale su tre livelli, solarium, 351 mq, costerebbe “solo” 4.500.000 €. Se hai sempre sognato di vivere in un castello, potresti acquistarne uno nel Monferrato alla modica cifra di 2.800.000 €.

Le vacanze che hai sempre sognato

Hai presente il Burj Al Arab, l’hotel a 7 stelle con l’iconica forma a vela di Dubai? Bene, che vuoi che sia per colui o colei che ha vinto 366 milioni €. Una notte in una suite privata di 170 mq, 2 bagni per due persone costerà 1.780 € in questo periodo. Dubai è forse troppo caldo e preferisci un luogo più fresco? Nessun problema potresti soggiornare nella Grande Mela nel mitico Hotel Plaza. La suite Royal di ben 3 camere, ascensore privato e vista sulla Fifth Avenue, sanitari placcato oro 24 carati ti costerà 40.000 € per una notte.

Preferisci le Bahamas? Beh, perché non ti compri un’isola, con mare cristallino e sabbia bianca finissima. Neptune Cay è un piccolo paradiso ed è in vendita a pochi “bruscolini”, soli 443.718 euro!

L’auto che hai sperato di guidare

Che dire della auto di Batman? L’originale Batmobile dei film di Tim Burton costa 1.500.000 $ ossia circa 1.400.000 €. Invece una Lamborghini Aventador coupè potrà esser tua con 431.000 euro.

Dopo qualche sfizio, potrai anche aiutare altri

Con una cifra del genere, pensa a quanti ricercatori scientifici potresti sostenere? Secondo il sito Talent.com lo stipendio medio di un ricercatore italiano entry level è di 2.750 €. Con la cifra del jackpot del Superenalotto potresti pagare un anno di stipendio a 11.000 ricercatori.

Potresti inoltre, acquistare 2.290 mammografi per la diagnosi precoce del tumore al seno. Un mammografo digitale con fotosintesi costa all’incirca 160.000 €.

Se pensi al nostro Pianeta così sofferente, potresti piantare un albero tramite le Associazioni no profit per la riforestazione globale. Con la vincita al Superenalotto si potrebbero piantare qualcosa come 14.000.000 di alberi di anacardo in Ghana. In Kenya potrebbero prendere vita 6.000.000 di Baobab.

Sempre con il jackpot di 366 milioni € potresti acquistare 203.000.000 kit di cibo terapeutico per bambini malnutriti. Questo calcolo è effettuato secondo i dati di una delle maggiori organizzazioni italiane per la tutela dell’infanzia.

Se stasera vincessi 366,4 milioni € al Superenalotto cosa sceglieresti di fare?