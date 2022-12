Soffrire di pressione alta può essere solo un brutto ricordo utilizzando questo alimento

Ci sono alcune piante che potrebbero aiutarci a superare alcuni sintomi fastidiosi. Sembra proprio il caso di nominare l’alimento che approfondiremo meglio all’interno di questo articolo, conoscendo i suoi benefici. Bisognerà prestare attenzione soprattutto se si soffre di problemi di cuore.

Sono tanti gli alimenti che hanno delle azioni benefiche sulla nostra salute. Molte volte, alcuni di questi neanche si conoscono o si trascurano. È bene però conoscere le loro proprietà. Questo ci consentirebbe di poter alleviare alcuni sintomi in modo naturale, senza l’utilizzo di farmaci. Oggi parleremo del biancospino e del perché fa bene alla salute. Partiamo col dire che è una pianta che si è diffusa ormai in tutta Europa, arrivando anche in Nord Africa e in zone dell’Asia occidentale. La sua diffusione è data proprio grazie alle sue proprietà benefiche. È stato proprio considerato un alimento con proprietà medicinali.

Cosa contiene il biancospino?

È ricco di polifenoli e flavonoidi, che sarebbero degli antiossidanti. Tra questi possiamo nominare la quercetina, glicosidi e iperoside. 100 g di biancospino corrispondono a:

75 g di acqua;

2,48 g di proteine;

24 g di carboidrati;

7 g di fibra.

Sono presenti anche minerali come il potassio, calcio, magnesio e fosforo. Le vitamine predominanti sono quelle del gruppo B.

Soffrire di pressione alta può essere solo un brutto ricordo grazie al biancospino

Abbiamo detto che buona parte del suo profilo nutrizionale è composto da antiossidanti. Il compito di questi ultimi sarebbe proprio quello di proteggere il nostro organismo. Infatti grazie a queste sostanze si andrebbe a bloccare l’invecchiamento cellulare. Tra l’altro presenta solo 14 kcal, un valore davvero basso.

I benefici che ha sul cuore

L’assunzione di biancospino sembrerebbe correlata al miglioramento del sistema cardiocircolatorio. Questo può essere un punto a favore per chi soffre di problemi legati al cuore o alla circolazione in generale. Potrebbero riscontrare benefici, dunque, i soggetti con insufficienza cardiaca. L’azione del biancospino sarebbe quella di andare a dilatare i vasi, aumentando il flusso sanguigno verso il cuore. Questo comporta anche una riduzione della pressione arteriosa. Proprio per tale motivo viene consigliata nei casi di angina pectoris che, come sintomo principale, è caratterizzato da un forte dolore al petto che si irradia fino alla schiena. Dunque soffrire di pressione alta può essere solo un brutto ricordo consumando il biancospino.

È vero che abbassa il colesterolo?

Abbiamo detto che il biancospino contiene i flavonoidi, che sono antiossidanti. Questi consentirebbero dei miglioramenti anche per quanto riguarda i valori di colesterolo. Consumare biancospino potrebbe portare ad una riduzione significativa dei livelli di colesterolo cattivo (LDL), portando ad un aumento del colesterolo buono (HDL). Si avrebbe di conseguenza anche una riduzione dei trigliceridi, con diminuzione del peso corporeo. In una dieta potrebbe essere molto utile.

Oltre a tutti questi benefici che abbiamo elencato può essere molto utile anche nei casi di asma e altre malattie causate da processi infiammatori.

Come assumere il biancospino

Lo possiamo trovare anche in erboristeria, in gocce. Circa 20 o 40 gocce al giorno. È bene però chiedere sempre consiglio, in quanto le dosi possono variare da soggetto a soggetto. In alternativa può essere anche consumato sotto forma di tisana. Va messo in infusione 1 cucchiaio di fiori all’interno di una tazza. Lasciare circa 10 minuti e poi consumarlo.