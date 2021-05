Queste sono le Barbie più richieste dai collezionisti, disposti a pagare cifre da capogiro per averle.

Il collezionismo è un hobby che spesso fa fare affari. Gli appassionati di un determinato settore sono sempre alla ricerca di modelli rari e difficili da reperire. E proprio per questo motivo, tali oggetti in genere valgono molti soldi. Non stiamo parlando solo di monete e opere d’arte, ma anche delle sorpresine degli ovetti Kinder e delle tessere telefoniche. Un altro grande classico del collezionismo, sono le Barbie, le bambole che hanno fatto la storia. Spesso ne sono state create “edizioni speciali”. Sono proprio queste che valgono tantissimo. Scopriamole insieme.

Barbie Pink Splendor

Risale al 1966 e ne realizzarono soltanto 10.000 esemplari. Il motivo del prestigio sta negli abiti e negli accessori. Il vestito di questa bambola è infatti rifinito con fili d’oro 24 carati, le scarpe sono in foglia d’oro e i gioielli sono autentici cristalli Swarosky.

Barbie De Beers

Anche in questo caso, il valore della Barbie è dovuto all’abito da sera realizzato con 160 diamanti. Questo esemplare vale 90.000 dollari.

Barbie e il Castello di Diamanti

100.000 dollari è invece il valore di questa Barbie, che realizzarono per promuovere il cartone animato con la bambola protagonista. I gioielli furono realizzati in oro bianco e diamanti.

La prima

Molto diversa nei lineamenti rispetto alla bambola attuale, la prima Barbie fece la sua comparsa sul mercato nel 1959. Oggi vale più o meno 7.000 dollari.

Barbie Audrey Hepburn

Negli anni 60 la Mattel creò una serie di Barbie da collezione dedicata ad Audrey Hepburn, vera e propria icona di stile e bellezza. Più precisamente realizzarono 4 Barbie riferite a diversi film: “Vacanze Romane”, “Sabrina” e “Colazione da Tiffany”.

La bambola più preziosa è quella ispirata al film “Sabrina”. Il suo valore parte da 149,00 euro

Barbie Grace Kelly

Nel 2011 Mattel ha dedicato una linea di Barbie da collezione anche alla Principessa di Monaco.

La prima bambola riproduce esattamente Grace Kelly nel giorno del suo matrimonio. Una edizione limitata elegantemente rifinita che oggi vale più di 800 euro.

La seconda Barbie-Grace Kelly si rifà invece al film “La finestra sul cortile”. Più economica rispetto all’altra versione, questa vale minimo 499,00 euro.

Ora che abbiamo visto che queste sono le Barbie più richieste dai collezionisti, disposti a pagare cifre da capogiro per averle, concludiamo con un caso davvero unico.

La più costosa al mondo

Si tratta di un pezzo unico realizzato da Stefano Canturi, un importante artista del settore della lavorazione di diamanti e preziosi.

Vestita con un tubino nero e balze in tulle ed accessori di diamanti, questa Barbie è stata battuta all’asta per ben 244.000 euro!

