In questi giorni i carburanti hanno raggiunto prezzi folli. Secondo l’Osservatorio Prezzi Carburanti, il diesel ha praticamente raggiunto il prezzo della benzina, che ha ormai sfondato il tetto dei 2 euro al litro. Anche chi utilizzava la modalità self-service per risparmiare, ormai non ha scampo. Un aumento si è verificato anche per GPL e metano auto.

La preoccupazione per il caro prezzi pare destinata a crescere. Al contempo, chi deve usare quotidianamente l’auto per lavoro si trova davanti a grandi difficoltà. Nel frattempo, si cercano soluzioni alternative che sul breve termine possano prendere il posto delle auto.

Con l’aumento del carburante, l’obiettivo è trovare qualche alternativa e, per la prima volta in concreto, il treno ci sembra la soluzione più conveniente. In questo articolo capiremo perché viaggiare con questo mezzo può cambiare le nostre prospettive di vita in molti modi. Dall’aspetto economico a quello psicologico, ecco perché potrebbe essere più conveniente iniziare a usare solo il treno.

Con l’aumento del carburante sarebbe più conveniente viaggiare in treno che in auto ed ecco quanto si risparmia

Tralasciando per un momento la questione risparmio, analizziamo i benefici psicologici e fisici che dà viaggiare in treno. Chi guida ogni giorno una macchina per recarsi a lavoro è mediamente stressato da code, incidenti, lunghe percorrenze e così via. Tutto questo è evitabile grazie al treno col quale, tranne qualche ritardo, non si deve pensare a guida, tragitto e ingorghi.

Un altro aspetto che favorisce il treno è il risparmio di tempo. In macchina bisogna fare attenzione a guidare, mentre in treno si può sfruttare quel tempo leggendo, lavorando o soltanto riposando. In questo modo lo stress diminuisce, così come la stanchezza, e ci si ritrova con più tempo per se stessi. Inoltre, il rischio incidenti diminuisce vertiginosamente.

Facciamo qualche esempio

Ritornando all’aspetto economico, invece, viaggiare in treno permette di risparmiare sul costo di autostrada e carburante. Due voci che spesso pesano moltissimo sul nostro portafogli. Per quanto riguarda il costo del biglietto, sono numerose le offerte a disposizione. Sia la compagnia nazionale Trenitalia che le altre compagnie promuovono biglietti sconto. Ne esistono per lavoratori, viaggi in due, carnet e biglietti economy, specialmente se l’acquisto è fatto in anticipo.

Per esempio, il tratto autostradale da Milano a Firenze ha un costo di circa 23 euro di pedaggio più 25 euro circa di carburante. Un biglietto base del treno alta velocità per la stessa tratta viene a costare 52 euro, se preso prima, ha costi assai inferiori. Ovviamente con i treni Intercity le cifre si abbassano. Ci chiediamo, allora, se il treno sarà il futuro della mobilità.

