Ingredienti sani come lo yogurt e il miele, possono essere utilizzati per una pasta sofficissima e golosa a forma di treccia.

Un dolce da poter apprezzare in tutte le ore della giornata, realizzato in tre semplici step impiegati per la lievitazione. Il segreto è proprio nella lievitazione, che rende l’impasto elastico e molto soffice.

Questo dolce si può realizzate in diverse varianti, basterà inserire nell’impasto: frutta secca, gocce di cioccolata o altro ancora.

Ingredienti

30 g di lievito di birra

1/2 bicchieri di latte

zucchero a velo che servirà come decorazione

650 g di farina

2 uova + 1 tuorlo

160 g di miele di fiori d’arancio

250 g di yogurt greco

50 g di burro morbido

pizzico di sale

Sofficissima e golosa treccia alla yogurt

Procedimento

Iniziare a preparare il lievitino sbriciolando il lievito in una ciotolina con un po’ d’acqua tiepida e un cucchiaino di zucchero. Mescolare con le dita fino a quando il lievito non si sia sciolto.

Successivamente amalgamare solo 50 g di farina ben setacciata per evitare grumi e coprire con la pellicola per alimenti e lasciar a crescere per 30/40 minuti.

Con l’aiuto di una planetaria mescolare le uova, il miele, lo yogurt e un pizzico di sale. Infine aggiungere la farina restante, il burro leggermente sciolto a bagno maria e il lievitino.

Cambiare la frusta della planetaria ed inserire il gancio ad uncino che occorre per impastare e amalgamare il tutto per circa 10/15 minuti. L’impasto dovrà risultare come un panetto della pizza, liscio ed elastico.

Lasciare l’impasto a lievitare per circa 2 ore coperto dalla pellicola per alimenti. Dopo la lievitazione si potrà creare la treccia dividendo l’impasto in tre filoni uguali.

Prendere una teglia, rivestirla di carta da forno e riporre la treccia dove avverrà l’ultima lievitazione di 30/35 minuti prima di essere infornata.

Sulla superficie della treccia dovrà essere spennellato un tuorlo mischiato a un po’ di latte ed infine decorare a piacimento. Ad esempio si possono aggiungere le mandorle o nocciole fresche, gocce di cioccolato, zucchero che si caramellerà o altro.

Infornare per circa 35 minuti a 180°C . Ideale da farcire con marmellata alle arance o per i più golosi con una crema come il nocciolato.