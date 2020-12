Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con gli Esperti di ProiezionidiBorsa analizzeremo i requisiti necessari per ottenere assegni INPS da 4.000 euro per studenti con ISEE fino a 44.000 euro nel 2021. Di recente l’INPS ha reso noto le condizioni e i termini di consegna delle domande da inviare per ricevere benefici economici. I contribuenti che intendono avvalersi dei contributi economici in riferimento all’anno scolastico 2020/21 potranno inviare la domanda soltanto per via telematica. Sarà pertanto necessario accedere al portale ufficiale dell’Ente previdenziale per conoscere i dettagli relativi alle borse di studio.

Accade spesso che i genitori avvertano il peso economico che le spese di mantenimento della prole esercita. Più avanza l’età, più aumentano le richieste e le esigenze da appagare soprattutto se in presenza di 2 o 3 figli che ancora frequentano scuole o università. In un precedente articolo la Redazione ha spiegato ai Lettori “Come richiedere assegni INPS da 1.880 euro per le famiglie con più figli entro gennaio 2021”. Ricevere somme aggiuntive da destinare ai bisogni di figli in età scolare equivale in qualche modo a godere di un’integrazione al reddito.

Potrebbe pertanto tornare utile capire come assicurarsi assegni INPS da 4.000 euro per studenti con ISEE fino a 44.000 euro nel 2021. La scadenza per la partecipazione al concorso che assegnerà le borse di studio ad alcune categorie di studenti coincide con il 22 febbraio 2021.

Assegni INPS da 4.000 euro per studenti con ISEE fino a 44.000 euro nel 2021

Chi intende concorrere all’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 200/2021 deve inviare la domanda tra il 25 gennaio e il 22 febbraio 2021. Può accedere al concorso unicamente lo studente che frequenta un istituto scolastico con sede in un Comune diverso da quello di residenza. La sede scolastica dovrà essere distante almeno 100 chilometri dal luogo in cui risiede l’alunno oppure in un’altra provincia. Le 100 borse di studio del valore di 4.000 euro spettano agli studenti di Istituti tecnici superiori che presentano un ISEE da 8.000 a 44.000 euro.

A seconda della fascia reddituale di appartenenza ogni richiedente otterrà un punteggio e una specifica posizione nella graduatoria del concorso. I destinatari delle borse di studio devono inoltre essere figli o orfani di dipendenti o pensionati pubblici o di lavoratori appartenenti alla gestione unitaria.