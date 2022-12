Dove bisogna andare per mangiare il torrone più buono: la meravigliosa Cremona e le sue bellezze

Perfetta per un giro fuori porta questa città italiana dal fascino storico, che potremo vedere durante queste vacanze.

Natale è tempo di festa, relax e soprattutto buon cibo. È quasi fisiologico mettere su qualche chilo in questo periodo, proprio perché ogni scusa è buona per mangiare.

Molti festeggiano la cena della Vigilia, tutti il pranzo di Natale, e poi Santo Stefano, il veglione di San Silvestro, l’Epifania e chi più ne ha più ne metta.

Insomma, in questo periodo gli amanti della buona tavola avranno sicuramente il loro da fare.

L’Italia è sicuramente un’ottima culla dal punto di vista culinario per le buone forchette, perché offre alimenti di grandissima qualità, da Nord a Sud. Oltre alle grandi fiere gastronomiche da visitare in questo periodo, ogni regione italiana è famosa per le proprie specialità.

Oggi partiremo alla scoperta di una città meravigliosa, quella in cui è nato uno dei dolci natalizia più amati, il torrone. Il riferimento è a Cremona, una città straordinaria non solo per il cibo che offre ma anche, e soprattutto, per i monumenti storico-artistici che contiene.

Iniziamo subito il nostro cammino tra le bellezze della città di Cremona.

Dove bisogna andare per mangiare il torrone più buono e fare un giro in una delle piazze più belle d’Italia

In Lombardia esistono scorci e luoghi bellissimi di cui godere durante vacanze o gite fuoriporta. Basta spostarsi di pochi chilometri da Milano, ad esempio, per imbattersi in cascate ghiacciate belle da mozzare il fiato, e non solo.

Tra le città più importanti, anche sul piano storico e culturale, sicuramente c’è Cremona. È proprio in questa città che, secondo la leggenda più famosa, nacque il celeberrimo torrone, ancora oggi uno dei dolci più amati di sempre.

La croccantezza delle sue mandorle, infatti, abbinata alla morbidezza della pasta bianca, ne fa un dolce da 10 e lode. Ecco dove bisogna andare per mangiare il torrone, ma non è tutto.

Oltre a gustare queste prelibatezze, a Cremona potremo anche visitare alcuni bellissimi monumenti.

La Cattedrale di Santa Maria Assunta

Partiamo dal fulcro di questa città, ovvero il Duomo di Santa Maria Assunta. Fu fondato nel 1100 in stile Romanico, per poi subire diversi rimaneggiamenti negli anni.

La facciata è caratterizzata da un doppio ordine di loggette e da un rosone centrale davvero imponente. L’interno della Cattedrale, poi, è una vera e propria meraviglia.

La navata centrale è completamente decorata con affreschi riguardanti la Vergine e la Passione di Cristo. Inutile sottolineare che, una volta entrati, rimarremo tutti assolutamente stupiti.

Piazza del Comune

Anche il Duomo si affaccia su Piazza del Comune, vero fulcro della città e sicuramente la sua piazza più affascinante. Non per niente è considerata una delle piazze più belle d’Italia, proprio per il grande fascino che esercita sull’osservatore.

Il simbolo della città

Su Piazza del Comune, a fianco al Duomo, si affaccia anche il Torrazzo, l’effettivo simbolo della città. È la torre campanaria in muratura più alta d’Europa, grazie ai suoi 112 metri d’altezza.

Qui potremo visitare anche il Museo Verticale del Torrazzo, con un affascinante percorso sulla misurazione del tempo.