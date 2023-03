3 modi per piegare le magliette velocemente senza stropicciarle. Il metodo giapponese è davvero geniale

3 modi per piegare le magliette-proiezionidiborsa.it

Vediamo 3 sistemi per piegare t-shirt e magliette senza fare pieghe e come metterle in ordine nell’armadio. Un metodo arriva dal lontano Oriente ed è semplicemente geniale!

Stirare è una mansione domestica piuttosto faticosa. Sono davvero poche le donne che amano questo momento delle pulizie di casa. Molte, infatti, preferiscono di gran lunga spolverare, lavare i vetri e pulire i pavimenti. Per fortuna, ci sono molti capi che possiamo evitare di stirare. Inoltre, conoscendo ed applicando alcuni utili accorgimenti, la stiratura diventa più facile, meno impegnativa e garantisce risultati più soddisfacenti.

Dopo aver stirato camicie, magliette e pantaloni, ovviamente li dobbiamo riporre in armadi e cassetti. Molti indumenti li appendiamo semplicemente su una gruccia. Altri, invece, li dobbiamo piegare. Questa operazione è piuttosto delicata perché si corre il rischio di creare pieghe e grinze sui tessuti nonostante la perfetta stiratura. Il capo d’abbigliamento più a rischio, in tal senso, sono le t-shirt. Nelle prossime righe andremo a svelare delle tecniche che ci permettono di piegarle alla perfezione in un battibaleno.

3 modi per piegare le magliette in modo pratico e veloce senza stropicciarle

Il primo metodo è molto semplice. Basta piegare la maglietta a metà, in senso orizzontale. Quindi, piegare le maniche, prima da un lato e poi dall’altro. Sistemare quindi la t-shirt nell’armadio girandola al contrario, proprio come si vede nei negozi.

Passiamo ora al secondo metodo. Anzitutto, bisogna individuare 3 punti sulla lunghezza della maglietta. Nello specifico:

all’altezza delle spalle; sotto la manica; lungo il bordo.

A questo punto, afferrare i primi 2 punti e congiungerli con il punto 3. Tirare quindi verso l’alto. Appoggiare poi il capo sul tavolo e ripiegare dal lato della manica.

Piegare le magliette senza pieghe: il metodo giapponese

Vediamo a questo punto un terzo sistema per piegare le magliette. Spiegheremo il metodo di Marie Kondo, scrittrice giapponese, autrice di molti libri di economia domestica che hanno avuto uno strepitoso successo. Il metodo su come ripiegare le magliette spiegato dalla Kondo fa parte del cosiddetto metodo “KonMari”, sistema messo a punto per riordinare gli spazi di casa nel modo migliore possibile.

Utilizzando la tecnica giapponese, dovremo trasformare la maglietta in un rettangolo. Vediamo i passaggi da seguire:

stendere la t-shirt su un piano di lavoro, come tavolo, letto, asse da stiro; con le mani, lisciare l’indumento per eliminare le varie pieghe; piegare entrambi i bordi del capo verso la parte centrale in modo tale da formare la base di un rettangolo; ripiegare la t-shirt a metà per il senso della lunghezza; piegare di nuovo il capo fino a ottenere un perfetto rettangolo.

Come piegare le magliette per occupare poco spazio e metterle in ordine nell’armadio

Le magliette-rettangolo ottenute con la tecnica di piegatura giapponese si ripongono in armadi e cassetti disposte in senso verticale. Infatti, stanno in piedi da sole. Tra l’altro, grazie a questa sistemazione “in verticale”, avremo tutte le nostre magliette ben visibili. Sarà quindi comodo scegliere quale indossare la mattina, senza doverle sollevare tutte.

Ecco, quindi, quali sarebbero i 3 modi per piegare le magliette alla perfezione. Sarà utile sapere che i 3 metodi spiegati sono anche ottimi salvaspazio per la valigia.