Questi sono giorni decisamente impegnativi per chi si occupa di pulire la casa. Siamo alle prese con la pulizia degli armadi, con quella del camino e con i primi lavori stagionali in giardino. Se durante questi momenti ci colpisce la frenesia di buttare via tutto, dovremmo fermarci a riflettere. Soprattutto nel caso in cui ci capiti fra le mani una vecchissima tovaglia che non usiamo da anni. Potrebbe rivelarsi utile in modi che nemmeno immaginiamo. Quindi basta buttare via le tovaglie vecchie e macchiate. Con pochi attrezzi possiamo trasformarle in oggetti preziosissimi per la casa, che probabilmente ci faranno anche risparmiare qualcosa.

Come riciclare le vecchie tovaglie per le pulizie

L’idea di riciclo più semplice è quella di prendere una tovaglia, tagliarla e trasformarla in un set di stracci. Per farlo ci serviranno soltanto un paio di forbici.

Se invece abbiamo un minimo di dimestichezza con la sartoria, possiamo creare un comodissimo grembiule per cucinare. Prendiamo le misure e ritagliamo una parte di tovaglia abbastanza ampia. Cuciamo a mano o a macchina dei lacci per indossare il grembiule al collo o in vita e il gioco è fatto.

Creiamo dei comodi porta oggetti

Le vecchie tovaglie possono trasformarsi anche in comodissimi porta oggetti da appendere in cucina. Come? Ritagliamo dei quadrati di tovaglia abbastanza grandi. Pieghiamoli a metà e cuciamoli a tasca. Ci basterà aggiungere un gancio per attaccarli al muro e saranno perfetti per contenere mestoli e posate.

Se vogliamo farne una versione più elaborata e comoda, possiamo anche forare la tasca come se fosse un’asola e cucire un bottone.

Basta buttare via le tovaglie vecchie e macchiate perché potrebbero rivelarsi preziosissime per la casa e per le pulizie

Un’altra idea di riciclo geniale è quella di usare le tovaglie come elementi di arredo per la casa. Eliminiamo le parti di tessuto macchiate o scolorite e muniamoci di ago e filo. Se la tovaglia è colorata e ha una fantasia che ci piace, possiamo usarla per rivestire i cuscini. Oppure se abbiamo abbastanza tessuto possiamo trasformarla in una federa.

Possiamo usare una tovaglia anche se è irrimediabilmente scolorita e sporca. Laviamola bene e poi pieghiamola. Può diventare l’imbottitura perfetta per le sedie di casa o per i cuscini.

L’ultimo trucchetto potrebbe facilitarci enormemente nelle pulizie di casa. Invece di buttare le tovaglie, piazziamole sopra gli armadi o come copertura per i mobili al posto dei soliti lenzuoli. La polvere si accumulerà sulla tovaglia e non impazziremo per pulire cassettoni, bauli e comodini.

