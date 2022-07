Smettere di sudare dopo la doccia e sentire meno caldo con 3 trucchi

Come forse sapremo quello di sentire caldo è, in parte, uno stato fisico oggettivo. Dall’altro una questione di percezione sensoriale condizionata da alcuni meccanismi. C’è una predisposizione in ciascuno di noi nella soglia di sopportabilità. Così come, allo stesso modo, il fatto di pensare insistentemente al caldo rende più alto il patimento percepito. Ci sono però anche alcuni piccoli trucchi per ridurre il più possibile il rischio di subirlo.

Una delle situazioni più a rischio nella vita quotidiana è quella della doccia. Magari ci laviamo a lungo sperando che il contatto con l’acqua possa alleviare le nostre pene. Poi però usciamo dal box, e ricominciamo a sudare come se nulla fosse.

Per fortuna esistono dei piccoli accorgimenti che potrebbero scongiurare questa fastidiosissima sensazione. Per alcuni, potrebbero sembrare semplici applicazioni di leggi termodinamiche. In realtà, sono preziosi suggerimenti per smettere di sudare dopo la doccia e sentire meno caldo.

Le 3 regole d’oro

La prima regola preziosa è quella di asciugarsi immediatamente dopo esserci bagnati. Non lasciamo tempo alle gocce di permanere sulla nostra pelle. Questo consiglio è prezioso, tanto d’inverno quanto d’estate. Nel primo caso il contatto con l’aria fredda raffredderà le gocce, facendoci venire i brividi. Ora, con il caldo del solleone invece potrebbe ridurre la traspirazione della pelle e implementare la sensazione di caldo e di umidità addosso. Proprio il contrario di ciò che vogliamo.

Ricordiamo di asciugare perfettamente qualsiasi angolo di pelle. Indossare un calzino con il piede ancora bagnato in alcune sue parti significa condannarci a sudare. Questo suggerimento è valido anche in caso di sandali, visto che l’umidità ristagnante può causare cattivi odori e incentivare la deformazione della suola.

Un accorgimento fondamentale sta nell’areazione della stanza dove ci laviamo. Molti consigliano di aprire la finestra per far circolare l’aria. Forse è semplicemente meglio spostarsi, laddove possibile, in un’altra stanza. Non ci sarà alcun rischio di permanere in mezzo al ristagno dell’umidità e proseguire in una sorta di bagno turco di sudore.

Prima di tutto ciò, adottiamo un accorgimento preventivo. Per lavarci aspettiamo di essere bene asciutti da precedente sudore. Una volta entrati in doccia, utilizziamo acqua dapprima più tiepida. Poi, gradualmente più fredda. La temperatura corporea scenderà di conseguenza. Donando al nostro corpo una piacevole sensazione rinvigorente prima e di benessere poi.

Se il caldo in casa o al lavoro è asfissiante, nulla e nessuno ci obbliga a comprare sempre esosi condizionatori, rumorosi ventilatori o scomodi ventagli. Negli ultimi anni spopola un piccolissimo oggetto dal costo di 10 euro che potrebbe aiutarci in molte situazioni limite.

