Siamo oramai in una stagione in cui, a causa delle temperature da capogiro, i vestiti e le gonne diventano sempre più corti. Però purtroppo molte donne si sentono a disagio a mostrare le gambe e le cosce. La paranoia più ricorrente e spesso infondata è solo una: quella di averle troppo grosse e tozze. Per superare questi pensieri negativi e non privarsi della possibilità di vestirsi come si desidera, oggi proponiamo un trucchetto che può tornare utile per sentirsi meglio con sé stesse. È necessario infatti fare solo un investimento nelle proprie calzature: queste décolleté slanciano e allungano la gamba rendendola magra e fine. Per questo consigliamo di averle nell’armadio dato che sono adatte a qualunque occasione e stanno bene proprio a tutte. Scopriamo insieme di quali si tratta in particolare.

I capi spalla basilari da avere sempre in saccoccia

Per costruire uno stile spesso servono dei capi neutri con cui giostrarsi per creare più combinazioni possibili. Questi infatti possono essere abbinati a moltissimi tipi di vestiario e risultano veramente comodi per salvare in corner anche degli outfit difficili da gestire. Ad esempio dei grandi classici casual da avere sempre sono una maglietta bianca di buona qualità, un blazer nero, una camicetta chiara e un paio di jeans blu. È importante che questi ultimi però abbiano un buon fitting e siano di ottima qualità. Mischiando questi elementi con altri più particolari si possono infatti ottenere delle mise molto ricercate che possono essere arricchite con accessori e gioielli.

Slanciano e allungano la gamba rendendola magra e fine queste scarpe che ogni donna dovrebbe avere nell’armadio

Lo stesso vale per il guardaroba un po’ più elegante che include generalmente un mini-dress preferibilmente scuro, un tubino, un tailleur dai toni neutri e una stola per coprirsi nei primi due casi. È bene però studiare la propria armocromia perché il nero che, è considerato un passpartout, in verità non sta bene a tutte. Veniamo però alle scarpe con il tacco. Per slanciare la figura queste devono rispettare dei parametri precisi. Il primo è essere “nude”, quindi del colore della propria pelle. Il secondo invece è avere la punta allungata e non rotonda. In questo modo infatti si contribuisce a creare l’effetto “color block” che snellisce e allunga la figura. Facendo così infatti si inganna l’occhio facendogli percepire la falsa impressione di verticalità.

