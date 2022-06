Non solo latte e panna ma anche questi 5 alimenti se lasciati fuori dal frigo d’estate potrebbero crearci problemi di salute

L’estate, vista nel suo lato più negativo che positivo, porta con sé anche dei problemi di organizzazione casalinga. Stando attenti a non bere bibite troppo fredde per evitare delle congestioni, allo stesso modo non dobbiamo dimenticarci di lasciare gli alimenti fuori dal frigo. Capita infatti molto spesso di lasciare ad esempio il latte fuori dal frigo alla mattina quando facciamo colazione. Magari siamo ancora insonnoliti e sempre di fretta per portare i figli a scuola e andare al lavoro e ci ritroviamo a tornare a casa alla sera con il latte da buttar via. Meglio non rischiare assolutamente pochi centesimi di euro sull’altare della salute, perché comunque anche un semplice latte inacidito potrebbe crearci problemi di dissenteria. Temi sempre scottanti come le famose scadenze e le linee guida da seguire.

Ma, oltre al latte appunto e alla panna, queste temperature che si avvicinano sempre di più ai 40 ° sono nemiche di molti alimenti. Tanto che nel famoso dibattito se lasciare o meno le uova fuori dal frigorifero, in piena estate la stragrande maggioranza preferisce conservarle al fresco.

Attenzione in modo particolare a carne e pesce

Non solo latte e panna ma anche questi 5 alimenti importanti e comuni sulle nostre tavole sarebbero da mantenere al fresco il più possibile. Sappiamo molto bene quanto pesce e carne debbano starsene in frigorifero. Addirittura, gli esperti consiglierebbero di consumare un vassoio di carne entro 24, massimo 48 ore dall’acquisto. Questo, considerando anche il tragitto dal supermercato a casa e gli eventuali spostamenti da e per i frigoriferi. Se abbiamo dei dubbi sull’immediatezza del consumo, allora è meglio metterli direttamente nel congelatore. Ricordiamoci di fare attenzione in modo particolare a cozze e vongole, ma anche al pollo, una delle carni più salutari ma anche col più elevato rischio di contaminazione. D’estate sarebbe anche bene non consumare carne e pesce crudi, per evitare eventuali problemi gastroenterici.

Non solo latte e panna ma anche questi 5 alimenti se lasciati fuori dal frigo d’estate potrebbero crearci problemi di salute

L’Italia è uno dei Paesi produttori di formaggi di altissimo livello, che portiamo quotidianamente a tavola. Molti detti popolari delle nostre Regioni ricordano come sarebbe opportuno, per il piacere del gusto, finire sempre il pasto con un pezzetto di formaggio. Attenzione, però che soprattutto i formaggi cremosi sono a rischio contaminazione e muffa in questo periodo dell’anno. Per questo, direttamente dai caseifici, ci sarebbe l’utilissimo consiglio di prelevare direttamente dal frigorifero il pezzo di formaggio, senza farlo uscire tutto e farlo sostare al caldo.

Lettura consigliata

Attenzione al colpo di scena perché gli italiani non acquistano più al discount solo detersivi e scatolame ma anche questi 6 prodotti di qualità eccellente a prezzi contenuti