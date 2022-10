Tra le strategie di investimento da applicare nei ribassi dei mercati azionari c’è quella di andare a selezionare azioni che in passato abbiano avuto una performance superiore sia alla media del settore di riferimento che alla media del mercato italiano e che abbiano anche interessanti prospettive di crescita. In questo modo si selezionano le azioni sulle quali puntare in ottica di lungo periodo.

Anche se non è garanzia di successo, con questo approccio potrebbero esserci buone probabilità di guadagnare dall’investimento azionario.

In quest’ottica andiamo ad analizzare il titolo Pharmanutra. Un titolo che negli anni scorsi ha sempre fatto molto meglio sia del settore di riferimento che del mercato italiano.

Azioni sulle quali puntare in ottica di lungo periodo

Dal punto di vista dell’analisi fondamentale il titolo Pharmanutra risulta essere fortemente sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio il rapporto tra prezzo e utili è pari a 42,7x, un livello enorme in assoluto e, comunque, molto superiore alla media del settore di riferimento che vale 23,2 volte gli utili.

Se poi guardiamo al rapporto tra prezzo e fatturato, la situazione è ancora peggiore. Questo parametro, infatti, per Pharmanutra vale circa 9, un livello molto lontano da 1, il livello sotto il quale si può considerare sottovalutato un titolo azionario.

Di interesse, però, sono sia le prospettive di crescita che la situazione finanziaria della società.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, l’indice di liquidità è circa pari a 3 (se maggiore di 1 indica una buona situazione finanziaria) ed è accompagnato da un rapporto debito su capitale inferiore al 30%. Da questo punto di vista, quindi, non ci sono problemi.

Anche le prospettive di crescita degli utili sono interessanti essendo superiori al 10% e comunque superiori alla media del settore di riferimento.

Gli analisti che coprono il titolo hanno un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 25% e, cosa più importante, la dispersione tra le diverse stime è molto piccola essendo inferiore al 7%.

I livelli di trading da monitorare sul time frame giornaliero

Il titolo Pharmanutra (MIL:PHN) ha chiuso la seduta del 3 ottobre a quota 65,6 euro, in ribasso dell’1,06% rispetto alla seduta precedente.

Dopo la prova di forza del 30 settembre, le quotazioni resistono alle pressioni ribassiste e chiudono sopra i supporti. Allo stato attuale, quindi, il titolo è impostato al rialzo e punta gli obiettivi indicati in figura.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 64,8 euro potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista e far invertire al ribasso.

