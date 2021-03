Quando si parla di rasature, tutti o quasi pensano ai rasoi usa e getta. Pratici ed economici, i rasoi sono strumenti che aiutano a radere la barba e nessun pelo può sfuggire alle sue taglienti lame.

Utilizzati dagli uomini ma molto spesso anche dalle donne, i rasoi a lamette sono entrati a far parte degli accessori indispensabili dedicati alla beauty routine.

In commercio esistono svariati modelli di rasoi. Si può scegliere facilmente tra una moltitudine di caratteriste, colori e prezzi.

Tuttavia, seppur molto utilizzati, su questi strumenti ci si riflette poco o per lo meno non abbastanza.

Siamo sicuri di sapere dove si buttano i rasoi usa e getta? La risposta non è così scontata

Se parliamo di rasoi, in particolar modo dei rasoi usa e getta, la prima cosa che risalta all’occhio è che sono oggetti generalmente in plastica.

Per tante persone, dunque, smaltirli è semplice, basta gettarli nel contenitore della plastica.

Ed ecco che è proprio qui l’errore che molti commettono. Smaltire i rasoi nella plastica significa pugnalare l’ambiente e non essere dei cittadini consapevoli.

Certo, nell’era del consumismo non sarà una lametta a cambiare il mondo! Eppure, un errato conferimento dei rifiuti rallenta in maniera esponenziale la macchina operativa del riciclo e allontana il sogno di un futuro sostenibile.

Dunque, è bene specificare che i rasoi usa e getta, in quanto composti da due materiali differenti e non essendo imballaggi, vanno buttati nel rifiuto secco indifferenziato.

Per quanto riguarda i rasoi professionali, ogni comune prevede le sue regole per lo smaltimento delle lamette usate. Dunque, è buona norma informarsi dettagliatamente prima di danneggiare in modo significativo l’ambiente in cui viviamo.

