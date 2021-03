Il pattern che si è formato negli ultimi giorni viene ravvisato dal nostro Ufficio Studi, come una vera opportunità da cogliere per i ritardatari sul titolo. Frattanto confermiamo il fair value a 21,69 euro per La Doria che ora potrebbe esplodere al rialzo.

Andiamo a spiegarne i motivi sia dal punto di vista dei fondamentali che dei grafici.

La Doria (MIL:LD) è una società che capitalizza in Borsa per 428,6 milioni di euro e produce e commercializza prodotti alimentari. Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione dell’1 marzo a 14,28 in ribasso dell’1,85% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 12,96 ed il massimo a 15,06.

Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo proiettata 10,27/12,89

area di massimo proiettata 20,11/23,17

Dove puntano adesso le quotazioni? Cosa attendere da ora in poi?

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli analisti trovano consenso intorno al prezzo di 15,40, mentre le nostre stime sono sempre per il raggiungimento del target di 21,69. Riteniamo che il management ed il core business della società potranno fungere da driver per un’ulteriore salita delle quotazioni sia di breve che di medio lungo termine. Questo è un titolo sul quale puntare da cassetto e crediamo che nel tempo non deluderà, come già ha fatto negli anni scorsi e nei nostri precedenti giudizi.

Confermiamo il fair value a 21,69 euro per La Doria che ora potrebbe esplodere al rialzo

Dove sono diretti i prezzi nel breve termine?

La Doria sembra all’inizio di un’esplosione di momentum. Per chi possiede il titolo come da nostre precedenti indicazioni, può mantenere con stop loss di lungo termine a 12,81. Chi vuole comprare il titolo, può mantenere lo stesso livello.

Riteniamo che possa partire da domani stesso una fase direzionale rialzista con obiettivo a 1/3 mesi in area 17,40 e poi 21,69 nei successivi 12 mesi.

Mantenere questo titolo in portafoglio è un’ottima opportunità per chi ama investire in realtà solide e titoli con volatilità controllata.

Si procederà per step.