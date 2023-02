Siamo sicuri di acquistare i prodotti migliori al supermercato, oppure le etichette mentono? Ecco a cosa stare attenti

Per una spesa più consapevole, cerchiamo di risparmiare tempo e denaro e imparando tutti i trucchi per valutare i prodotti che troviamo sugli scaffali dei supermercati. Ecco a cosa bisogna stare attenti secondo gli esperti.

Slogan colorati e scritte convincenti non sempre garantiscono la qualità dei cibi e dei prodotti per la casa che, ogni giorno, poniamo all’interno del carrello della spesa. Secondo una recente indagine, sei italiani su dieci leggono e si affidano sugli slogan dei prodotti. In particolare, suscitano più autorevolezza quelli che parlano di salute e nutrizione e che sono presenti sulle confezioni di molti alimenti e bevande.

Il 79% degli intervistati dichiara di essere attratto e influenzato dagli slogan, durante l’acquisto. Il 12%, invece, non presta attenzione alle etichette perché troppo piccole, oppure semplicemente per mancanza di tempo. I dati emergono da una recente inchiesta di Altroconsumo che cerca di stabilire quanto siamo sicuri di acquistare i prodotti migliori al supermercato e quanto, invece, la nostra scelta sia condizionata dalla pubblicità e dalla confezione di quel determinato prodotto. Altroconsumo ha più volte acceso i riflettori sui prodotti che troviamo esposti al supermercato. Dopo la classifica della miglior bevanda vegetale in circolazione e quella delle merendine confezionate meno zuccherate, ecco alcune informazioni per non farsi più ingannare sulla qualità.

Leggere le etichette: un diritto e un dovere

Per una corretta alimentazione bisognerebbe sempre dare un’occhiata all’etichetta dei cibi. Questo passaggio è fondamentale per capire in che modo e con quali ingredienti è composto il prodotto, come conservarlo e quando arriva la sua data di scadenza.

Leggere attentamente le indicazioni riportate sulla confezione è sicuramente una garanzia maggiore rispetto all’affidabilità delle immagini riportate sulle confezioni. Capita sempre più spesso, infatti, che gli slogan salutistici nascondano qualche inesattezza, oppure omissione di troppo. Dunque, come si comportano i consumatori in merito e come bisognerebbe agire?

I dati non sono del tutto rincuoranti. Dai risultati di un questionario compilato da 1.146 cittadini tra i 18 e i 79 anni, è emerso che supera il 50% la percentuale degli italiani che danno retta agli slogan.

Siamo sicuri di acquistare i prodotti migliori al supermercato?

Ovviamente, è opportuno ricordare che la legge vieta indicazioni false e dichiarazioni poco chiare sulle etichette. Tuttavia, le campagne di marketing per la vendita di determinati prodotti possono basarsi su parole chiave e concetti che possono confondere i consumatori. Sempre più spesso, i produttori enfatizzano la presenza (o l’assenza) di un solo ingrediente, evitando di nominare gli altri, magari meno sani.

Ad esempio, può succedere di leggere che un determinato tipo di crackers ha il 40% di grassi in meno. Si omette, invece, che ha più quantità di sale rispetto ad altre marche. Alcuni claim molto comuni che invogliano all’acquisto sono: “senza zuccheri aggiunti”, “poche calorie”, con “ingredienti naturali” e “senza conservanti”.

Come non farsi ingannare?

Gran parte dei consumatori, dicono gli esperti, si soffermano a leggere i dati relativi al valore energetico del prodotto che stanno per acquistare. Poi, analizzano il contenuto di grassi e le quantità di carboidrati. Tuttavia, più che questi valori (sicuramente importanti), per valutare se un prodotto è più o meno salutare, bisognerebbe valutare il quantitativo di zuccheri semplici e di grassi saturi presenti.

Inoltre, bisogna ricordare che gli ingredienti elencati in etichetta appaiono in ordine decrescente, per cui i primi della lista sono presenti in quantità superiori.