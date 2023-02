Come fare la spesa per 7 giorni con meno di 40 euro senza rinunciare alle bevande

Fare la lista della spesa e comprare lo stretto necessario ci permette di non buttare il cibo e di risparmiare denaro. Un impegno a cui oggi non possiamo sottrarci.

Se abbiamo deciso di non sprecare cibo e di risparmiare ogni mese una somma importante di denaro dobbiamo assolutamente rendere la nostra spesa settimanale intelligente. Abbinare una dieta sana da affiancare all’attività sportiva e il risparmio è un impegno che potrebbe migliorare la nostra vita da diversi punti di vista.

Se il nostro budget per la spesa è di 40 euro settimanali possiamo dividerli tra cibo, condimenti, bevande e prodotti per la casa. Mettiamo nella nostra lista la farina che non deve mai mancare. Possiamo preparare in casa crepes e cornetti senza conservanti che saranno buonissimi e non ci faranno male. Anche le polpette vegetali, la frutta in pastella e la pasta fatta in casa ci permettono di risparmiare e di avere pranzi e spuntini gustosi ma con poche calorie. Se stiamo attenti alla qualità del cibo possiamo utilizzare la farina 1, 2 o direttamente quella integrale in sostituzione della farina 00. La macinatura di quest’ultima porta alla perdita di tutti i nutrimenti più importanti limitando i benefici per il nostro organismo.

Colazioni e spuntini gustosi

Come fare la spesa per 7 giorni con un budget limitato? Ecco la lista. 100 grammi di farina di tipo 2 costano 1,29 euro. Troviamo le confezioni di ceci e piselli secchi a 1 euro. Anche le mandorle sgusciate hanno lo stesso prezzo. Con 3 euro possiamo mettere nel carrello zucchine, cavolfiore e cavolo nero. Se aggiungiamo un pelato, una cipolla e il basilico, abbiamo gli ingredienti per cucinare i pranzi della settimana con poco più di 5 euro. Non dimentichiamoci i condimenti. Olio, sale e pepe non devono mai mancare.

Per colazioni e spuntini possiamo preparare le banane in pastella, le crepes oppure uno yogurt di frutti rossi. Se scegliamo il latte di soia otterremmo preparazioni molto delicate e più nutrienti. Il latte di soia monta più facilmente quindi possiamo preparare un cappuccino schiumato con cui accompagnare le crepes con frutta e mandorle. Se non siamo convinti del gusto possiamo sostituire il latte di soia con quello di mandorle, di riso, di farro oppure optare per cappuccini d’orzo.

Come fare la spesa per 7 giorni senza dimenticare i detersivi

Se abbiamo destinato 15 euro ai nostri pasti e abbiamo speso altri 15 euro per condimenti e bevande, ci rimangono altri 10 euro per i prodotti con cui fare le pulizie. Il trucco per risparmiare è molto semplice. Concentriamo la nostra attenzione sui prodotti multiuso. Non è necessario avere in casa tanti detersivi da utilizzare per ogni singola pulizia. Troviamo in vendita prodotti a base di sapone di Marsiglia, bicarbonato e aceto che possono essere utilizzati per pavimenti, superfici, sanitari e vetri. È anche facile farli direttamente in casa. 2 cucchiai di sapone, mezzo bicchiere di bicarbonato e 1 cucchiaio di aceto bianco sono le quantità giuste per 100 ml di acqua.

Concludiamo la nostra spesa con il panno carta utile per le pulizie, la carta igienica che non può mancare e un prodotto shampoo doccia con ingredienti naturali. Ogni volta che optiamo per il benessere possiamo abbinare risparmio a salute del nostro corpo e igiene della casa. È solo questione di organizzazione.