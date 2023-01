Siamo sicuri che sia giusto usare la candeggina per pulire tutto? Occhio ai danni!

La candeggina permette di pulire diverse superfici. Anche se più persone scelgono di sostituirla con prodotti reputati più ecologici, è raro che in casa ne manchi una confezione. Attenzione, però, a usarla per pulire in alcuni casi: potrebbe fare non pochi danni!

Siamo sicuri che sia giusto usare la candeggina per pulire tutto? La risposta a questa domanda è ovviamente negativa. In questa breve guida scopriamo quando non dovresti usare questo prodotto per detergere la tua casa o anche il tuo bucato.

Le superfici da non pulire mai con questo prodotto

Se in casa hai un parquet, non provare mai a lavarlo con la candeggina oppure con l’alcool. Piuttosto, opta per delle soluzioni alternative, che ti permetteranno anche di rimuovere eventuali graffi. Evita inoltre di applicarla sulle superfici in rame o acciaio inossidabile o su quelle con il top in marmo o quarzo. Infatti può causare la comparsa di macchie permanenti.

Sbiancare i panni con la candeggina: si può?

Molte persone usano la candeggina anche per sbiancare il bucato. La risposta è che puoi farlo, ma devi anche prendere molte precauzioni ed evitare di farlo troppo spesso. A lungo andare, danneggerà inevitabilmente i tuoi panni. Pertanto, cerca di ricorrere ad alternative come il percarbonato di sodio o l’acqua ossigenata.

Se vuoi comunque usarla, prima di farlo dividi i panni bianchi da quelli colorati. Ricorri alla candeggina classica solo per i primi e a una più delicata per i secondi. Ti raccomandiamo anche di farne uso solo se le fibre dei panni che devi lavare sono abbastanza resistenti. Inoltre, per assicurarsi che la candeggina svolga la sua azione in modo efficace, evita di impostare un’alta temperatura di lavaggio.

Quindi, come abbiamo appena visto, non sempre la candeggina è un detergente utile per pulire e anzi in alcuni casi può risultare anche dannosa. Inoltre è molto inquinante e sarebbe pertanto meglio, quando possibile, ricorrere ad alternative naturali come l’acido citrico o il bicarbonato di sodio.

Mai mischiarla con altri prodotti per la pulizia della casa

Quando mal utilizzato, questo prodotto può rivelarsi dannoso anche per la salute delle persone. Ci sono infatti alcune cose che non dovresti fare con la candeggina. Non provare mai e poi mai a mescolarla con altri prodotti per la pulizia, come l’ammoniaca. Persino un rimedio della nonna come l’aceto, ottimo per la pulizia di diverse superfici, non deve mai essere mischiato con la candeggina.

Usala da sola oppure diluita in acqua rigorosamente fredda. L’acqua calda, infatti, farebbe evaporare il cloro, l’ingrediente che la rende un formidabile disinfettante.