Come pulire il parquet macchiato ed eliminare i graffi per farlo tornare splendente come nuovo

Non è raro trovare all’improvviso graffi e macchie sul nostro parquet. In base al nostro pavimento, però, la pulizia potrebbe variare. Ecco una guida per far tornare il nostro parquet come nuovo.

Il parquet è sicuramente l’ideale per rendere la nostra casa accogliente. Non solo dà un’atmosfera più calorosa, ma è anche molto elegante. Il legno è, inoltre, un ottimo materiale, resistente e duraturo nel tempo. Prendersene cura è molto facile rispetto ad altri pavimenti, ma potremmo trovarci ad affrontare macchie e graffi davvero difficili da eliminare.

In questo caso non ci serviranno prodotti costosi o una manutenzione straordinaria. Ci basterà seguire qualche pratico consiglio per far tornare il parquet alla sua lucentezza originaria.

Come pulire il parquet macchiato ed eliminare i graffi in base alla tipologia

Per prima cosa, dobbiamo capire come pulire al meglio il nostro parquet. Non dimentichiamoci di passare l’aspirapolvere regolarmente, utilizzando spazzole morbide.

Se, però, abbiamo a che fare con macchie particolarmente ostinate, allora ci sono diverse soluzioni. Dobbiamo innanzitutto controllare che tipo di parquet abbiamo, ovvero se oliato, cerato o vetrificato. In caso di pavimento cerato possiamo utilizzare dell’alcol denaturato per macchie più difficili da eliminare, come cera, rossetto o macchie di grasso.

Nel caso, invece, di un parquet oliato possiamo eliminare le macchie più aggressive cospargendo la macchia con del talco. Mettiamo, poi, un foglio di carta assorbente e passiamolo con un ferro da stiro, ripetendo l’operazione finché la macchia non scompare.

Infine, in caso di parquet vetrificato, possiamo utilizzare uno sgrassante, come il sapone di Marsiglia, oppure del bicarbonato, per le macchie più aggressive. Creiamo una soluzione con acqua e uno di questi due prodotti, da applicare sulla macchia. Strofiniamo con un panno morbido e poi risciacquiamo.

Eliminiamo tutti i graffi dal parquet

Potrebbe, però, capitarci di graffiare il nostro pavimento in ogni caso. Esiste, però, della cera stick che possiamo utilizzare a nostro vantaggio. Con un panno umido passiamo la zona graffiata e poi aspettiamo che sia completamente asciutta. Utilizzando della carta vetrata, la più fine possibile, scartavetriamo la zona, seguendo sempre le venature del legno. Puliamo nuovamente la parte trattata per eliminare la polvere.

Prendiamo della cera d’api e sciogliamola, facendola gocciolare all’interno del graffio, e poi facciamola asciugare. Con uno scalpello eliminiamo la quantità in eccesso e con la carta vetrata lisciamo delicatamente la superficie, in modo da renderla omogenea. Aspettiamo un paio di giorni prima di lucidare la zona. Dopo aver seguito i consigli su come pulire il parquet macchiato ed eliminare i graffi, ci basterà una pulizia regolare per mantenerlo lucido.

Proviamo questo metodo della nonna per rendere il pavimento come nuovo

Un altro metodo poco conosciuto è quello di inumidire l’area graffiata con un po’ d’acqua. Prendiamo un panno asciutto e stendiamocelo sopra, per poi passare il ferro da stiro sopra con movimenti circolari. La combinazione di questi tre elementi aiuterà a distendere le fibre del legno e il graffio sarà quasi invisibile. Il nostro parquet, dopo essere stato lucidato, sembrerà come nuovo.