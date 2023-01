Come scegliere l’acqua da bere e quali sono le marche migliori nel rapporto qualità/prezzo

Come scegliere l’acqua da bere-proiezionidiborsa.it

Quando andiamo al supermercato ci troviamo di fronte ad una vastissima scelta di prodotti. Oggi vogliamo occuparci delle bottiglie di acqua minerale. L’acqua è la bevanda più consumata in assoluto e ci sono moltissime marche diverse tra le quali scegliere. Ma come facciamo a scegliere quando c’è un’offerta così grande? Con questo articolo daremo dei consigli e delle indicazioni utili per scegliere l’acqua migliore senza spendere tanto.

Quando facciamo la spesa cerchiamo di portare a casa i prodotti migliori provando a spendere poco. L’acqua è un prodotto essenziale per il nostro organismo e le sue caratteristiche possono generare effetti diversi.

Ogni giorno dovremmo bere almeno 2 litri d’acqua per stare bene. In commercio ne esistono molti tipi e ognuna ha diverse caratteristiche. Scopriamo insieme come scegliere quella più adatta a noi.

Come scegliere l’acqua da bere e quali sono le marche che ci fanno risparmiare

L’acqua minerale naturale proviene da una sorgente e possiamo classificarla in base alla quantità di sali minerali che contiene.

L’acqua oligominerale ha un contenuto di sali che non deve superare i 500 mg/l. Avendo un basso contenuto di sodio, quest’acqua stimola la diuresi.

La prima cosa da fare quando scegliamo l’acqua da comprare è leggere bene l’etichetta. L’acqua deve essere minerale naturale e sull’etichetta dev’esserci il luogo di origine. Se possibile, scegliamo quelle provenienti da sorgenti di montagna.

Come leggere l’etichetta dell’acqua in bottiglia

I principali parametri da valutare sono il residuo fisso, il pH, il sodio e i nitrati. Il residuo fisso è ciò che rimane quando l’acqua evapora. Si tratta di tutti quei minerali che restano e più il valore è alto, più l’acqua è ricca di sali minerali.

Il valore del pH indica l’acidità dell’acqua e va da 1 a 14. Il pH dell’acqua in genere è pari a 7.

Il sodio è uno degli elementi più importanti di cui tenere conto. In genere, si consiglia di bere acqua a basso contenuto di sodio.

Infine, i nitrati sono sostanze possibilmente dannose. Nel nostro Paese l’acqua deve avere un contenuto di nitrati inferiore a 50 mg/l.

Quali sono le marche migliori da comprare?

Scopriamo adesso come scegliere l’acqua da bere e quali sono le marche da acquistare senza spendere una fortuna.

Tra le marche più economiche e che ci permettono di risparmiare abbiamo l’acqua Martina. Questa costa 17 centesimi la bottiglia e la sorgente si trova a Bagnolo Piemonte.

Comparando le quantità di sali e gli altri parametri, tra le marche migliori abbiamo la Smeraldina, la Rocchetta, la Levissima, la San Bernardo e la San Benedetto. Tutte queste si aggirano tra i 20 e i 30 centesimi la bottiglia.