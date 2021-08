Spettacolari queste polpette filanti con crosticina croccante e dorata da far venire l’acquolina in bocca

Chi è convinto di aver già provato le polpette alle melanzane si ricrederà dopo aver assaggiato quelle che prepareremo insieme oggi.

Esiste un alimento che possa adattarsi bene come primo piatto, secondo, antipasto o come aperitivo sfizioso? La risposta è sì, e si tratta senza dubbio delle polpette.

In particolar modo le polpette che prepareremo insieme oggi sono l’idea perfetta anche per salvare una cena organizzata all’ultimo minuto. L’ingrediente principale della ricetta saranno le melanzane, tra le verdure regine di questa stagione.

Le melanzane sono un alimento salutare e benefico per l’organismo, visto che sono ricche d’acqua e di sali minerali. Inoltre, contengono vitamine A e del gruppo B e C, e sono anche ricche di fibre, il che garantisce un grande vantaggio per la regolarità intestinale. Senza contare che sono buonissime, ed ecco perché le abbiamo scelte come ingrediente principale della nostra ricetta, ma non è tutto.

Abbiamo deciso di arricchire ancora di più le famose polpette alle melanzane, aggiungendo loro un cuore filante davvero da leccarsi i baffi. Iniziamo subito.

Le melanzane ci piacciono così tanto che abbiamo già deciso di usarle per preparare questo rotolo di pizza alla parmigiana filante che sta davvero spopolando.

Per preparare le nostre polpette ci serviranno le melanzane tonde nere.

Ingredienti

500 gr melanzane;

1 uovo;

1 spicchio d’aglio;

50 gr di mollica di pane;

10 gr formaggio grattugiato;

30 gr di pangrattato;

50 gr scamorza affumicata tagliata a cubetti;

Noce moscata;

Mentuccia;

Olio di semi per frittura q.b.

Procedimento

Scopriamo insieme come preparare queste polpette filanti con crosticina croccante e dorata da far venire l’acquolina in bocca:

Laviamo le melanzane e tagliamole a fettine e poi a cubetti. In base ai nostri gusti, potremo scegliere di tenere la buccia o di rimuoverla. Il nostro consiglio, però, è di non eliminarla e di donare, così facendo, quel tocco di croccantezza e di colore in più.

Mettiamo tutti i cubetti in una padella antiaderente, e condiamoli con sale, olio e aglio. Mescoliamo bene il tutto e lasciamo cuocere per 10-15 minuti a fuoco medio. Trascorso questo tempo, versiamo i cubetti di melanzane in un contenitore e aspettiamo che si raffreddino.

A parte apriamo e sbattiamo 1 uovo, e quindi versiamolo nel contenitore delle melanzane. Amalgamiamo il tutto, e uniamo anche la mollica morbida di pane tagliata a dadini, continuando a mescolare. A questo punto aggiungiamo il formaggio grattugiato, il pangrattato, la scamorza affumicata, e continuiamo a mescolare e ad amalgamare il tutto.

Infine, aggiungiamo il tocco magico che darà ancora più sapore e freschezza alle nostre polpette: un pizzico di noce moscata e delle foglie di mentuccia a pezzi. Mescoliamo ancora una volta e, quando l’impasto sarà omogeneo, iniziamo a prendere piccole parti dell’impasto e a lavorarle per creare delle palline. Passiamo quindi le polpette nel pangrattato, e intanto iniziamo a scaldare in una padella l’olio di semi.

Per capire quando l’olio ha raggiunto la temperatura perfetta per la cottura, intingiamo al suo interno uno stuzzicadenti. La temperatura sarà perfetta quando, intorno allo stuzzicadenti, si formeranno delle piccole bollicine.

Inseriamo le polpette nell’olio e lasciamole friggere. Quando la crosticina sarà dorata, scoliamole e posizioniamole su un foglio di carta assorbente. Ed ecco pronte le nostre polpette di melanzane filanti.

Il risultato è garantito: saranno davvero spettacolari queste polpette filanti con crosticina croccante e dorata da far venire l’acquolina in bocca.