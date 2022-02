Quando in un certo momento della nostra vita ci vediamo goffe e ingrassate prendiamo la decisione di metterci a dieta. Che sia un regime alimentare più contenuto e fai da te o consigliato da un nutrizionista, la dieta lascia sempre qualche strascico poco piacevole.

Si tratta di uno sgonfiamento delle parti adipose che risultano più mollicce e cadenti. Oppure la dieta va a colpire l’interno coscia, la pancia e le cosce facendole risultare prive di forma e poco toniche.

Dieta e attività fisica

C’è un rimedio a tutto questo che dovremmo utilizzare sempre, non solo nei momenti in cui si sta affrontando una dieta o per rimediare ad essa. Ed è l’attività fisica.

Adeguatamente svolta nel corso della settimana, l’attività fisica restituisce tonicità e forza. Tutto il nostro corpo ne trarrebbe giovamento e avremmo anche un portamento più agile e sciolto.

Se volessimo dedicarci con costanza ad uno sport, corsa, acquagym, nuoto o bicicletta sono le attività che dovremmo svolgere per migliorare il nostro interno coscia. Se invece abbiamo poco tempo ci serviranno solo dieci minuti della nostra giornata per svolgere questi esercizi in casa.

Mettiamoci sedute e posizioniamo una palla tra le ginocchia. Con la pancia in dentro e schiena dritta contraiamo le gambe per trattenere e stringere la palla. Stringiamo e allentiamo la contrazione a cicli di 10 volte. Ripetiamo almeno 3 volte.

È possibile svolgere lo stesso tipo di esercizio anche in piedi appoggiandoci al muro. Sarebbe meglio praticarlo a piedi nudi per stare attenti a non scivolare e a renderlo vano.

Ecco 2 semplici esercizi da fare in casa ogni giorno per avere un interno coscia perfetto e scolpito soprattutto dopo una dieta

Un altro semplice esercizio con cui è possibile ridare tonicità ai nostri muscoli consiste nell’uso di una benda elastica.

Posizioniamoci per terra sopra un tappetino. Alziamo le gambe a 90 gradi. Leghiamo la benda elastica ai nostri piedi e ora siamo pronti per cominciare.

Divarichiamo le gambe cercando di sentire un po’ di dolore, ma senza forzare troppo. Il muscolo interno lavora sia quando è in tensione sia quando tonerà a gambe parallele. Cerchiamo di legare la benda in modo non troppo largo perché dovremmo proprio sentire lo sforzo muscolare per divaricare i nostri arti. Eseguiamo due cicli da dieci da alternare agli esercizi spiegati sopra.

Sono numerosi gli esercizi specifici per tonificare le nostre gambe. Un buon personal trainer o la palestra sotto casa ci aiuterebbero a ottenere un risultato più performante. Ma se amiamo il calore del nostro appartamento e siamo ben organizzate, questi esercizi fanno proprio al caso nostro.

Dunque, ecco 2 semplici esercizi da fare in casa dedicando dieci minuti del nostro tempo per tornare belle e in forma.