Si viaggia indietro nel tempo col nuovo Gratta e Vinci che ti fa vincere fino a 200.000 euro

Ogni mese, lo Stato fa uscire un nuovo Gratta e Vinci per invogliare le persone a giocare. Cambiando, ovviamente, il prezzo di acquisto, così da offrire, a chiunque, la possibilità di comprarli. Ad esempio, a febbraio è arrivato un Gratta e Vinci che costa solo 3 euro, ma che ne fa vincere fino a 200.000 euro. Ecco qual è.

A volte, si legge, nella cronaca quotidiana, di un fortunato giocatore che compra un Gratta e Vinci e si porta a casa il premio massimo. Persone da guardare con una certa invidia, perché tutti vorremmo riuscire ad azzeccare, dal tabaccaio, il biglietto che ci farà svoltare. Del resto, questa è una lotteria istantanea che piace molto agli italiani anche se bisogna sempre stare molto attenti.

Infatti, la ludopatia è un problema molto serio, che tanti sottovalutano. Ci sono persone che si sono rovinate la vita, anche se esiste un modo per curarsi. Se, invece, sappiamo dosare le nostre uscite, allora è lecito, di tanto in tanto, sfidare la fortuna, sperando di fare la grattata giusta.

Scopriamo come si chiama e quanto costa il nuovo Gratta e Vinci uscito a febbraio

Ogni mese, lo Stato fa uscire un nuovo Gratta e Vinci. Con prezzo di acquisto, di solito differente, da quello precedente. Nel 2023, avevamo iniziato l’anno con ORO 24 Carati, un Gratta e Vinci che costa 10 euro e ti fa vincere fino a 2 milioni. Non male, per i fortunati che dovessero trovare il premio massimo.

Da poco, invece, è uscito un nuovo Gratta e Vinci cartaceo, che costa solo 3 euro, e te ne fa vincere fino a 200.000. Si chiama ANNI ’70 e il nome è particolarmente azzeccato, visto come si gioca. Infatti, a livello di simboli, si viaggia indietro nel tempo col nuovo Gratta e Vinci

Ecco come si gioca con il biglietto che si chiama ANNI ’70 ed è facile

Nel biglietto che compriamo possiamo grattare ben due giochi. Nel primo caso, dovremo scoprire, sotto delle chitarre, i quattro simboli vincenti che doppiamo sperare di grattare. A questo punto, abbiamo tre colonne, corrispondenti a 3 giocate, con delle margherite, che dovremo grattare. Sperando di trovare uno dei simboli vincenti apparsi sotto le chitarre.

Non solo. Sotto le colonne ci sono dei furgoncini, anni ’70. Se dovessimo trovare, anche lì, uno dei simboli vincenti, vinceremmo tutti i premi di quella colonna/giocata.

Si viaggia indietro nel tempo col nuovo Gratta e Vinci e queste sono le percentuali di vittoria

Il gioco 2, invece, ha quattro simboli di fiori da grattare. Sotto ognuno c’è un importo. Se troviamo due volte la stessa cifra, la vinceremo. Quindi, molto semplice giocare. Ma quali sono le percentuali di vittoria, che è quello che interessa al giocatore? Diciamo che per vincere il premio massimo di 200.000 mila euro bisogna essere più che fortunati. Infatti, solo 1 ogni 7.680.000 biglietti è vincente.

Molto più interessante è il dato generale, quello cioè della probabilità di vincere più di 3 euro, costo della giocata. Ebbene, 1 biglietto ogni 7,65 è vincente premi superiori al costo del Gratta e Vinci. Ricordandoci, però, che ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi. Per chi si accontenta, 1 biglietto ogni 25, vince 10 euro.