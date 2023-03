Metti qualche goccia d’olio nel freezer e risparmierai sulle bollette dell’elettricità: è incredibile!

Spesso quando apri il nostro congelatore sembra che sia tornata l’era glaciale con tanto di stalattiti e stalagmiti? Allora ecco un consiglio che ti farà risparmiare un bel gruzzoletto.

Tutti sappiamo che un congelatore con un alto strato di ghiaccio consuma di più. Talvolta però sebbene sbriniamo di frequente il nostro freezer, il ghiaccio si forma inarrestabile. Questo accade soprattutto se l’elettrodomestico non è così recente. Ecco allora qualche consiglio per risolvere il problema.

Metti qualche goccia d’olio nel freezer: un trucco semplice per risparmiare soldi e fatica

Quando il nostro freezer è pieno di ghiaccio consuma di più. Il motivo? Il ghiaccio funziona come isolante e pertanto le pareti del freezer devono lavorare di più per mantenere la temperatura interna negli scomparti. Ci sono, poi, almeno altri due motivi per cui sarebbe meglio evitare l’accumulo di ghiaccio. Per prima cosa riduce notevolmente la capienza del tuo congelatore e poi potrebbe causare cattivi odori. Per quest’ultimo problema però un tappo potrebbe costituire la soluzione definitiva. Ebbene se dal tuo freezer sembra passata Elsa di Frozen, è giunta l’ora di sbrinarlo. Vedremo in seguito come l’olio sarà preziosissimo per evitare questo inconveniente.

Come sbrinare velocemente

Dopo aver tolto la presa della corrente e svuotato il freezer possiamo utilizzare i metodi tradizionali per sbrinarlo. Possiamo poggiarvi dei contenitori con acqua calda sui ripiani oppure utilizzare l’asciugacapelli. Potremmo inoltre servirci di un panno imbevuto in acqua molto calda e poi nell’alcol denaturato. Questo è un metodo valido se il nostro ghiaccio non supera il centimetro di spessore, altrimenti dovremo aiutarci con la spatola.

Ricordiamo che il freezer andrebbe, come consuetudine, sbrinato ogni sei mesi. Lo strato di ghiaccio comunque non dovrebbe mai superare il centimetro. In questo caso dovremmo procedere a sbrinarlo nuovamente.

Come pulire il freezer

Una volta sbrinato, procederemo quindi alla pulizia con un panno in microfibra imbevuto in una soluzione di acqua e aceto bianco. In alternativa si potrà usare acqua e sapone di Marsiglia.

Come evitare che si formi la brina

Se volessimo prevenire la formazione della brina, ci occorrerà dell’olio per cucinare. Vanno bene sia quelli di semi che quello d’oliva perché non è fondamentale la qualità in questo caso. Quando il freezer è ancora spento, dopo averlo pulito, passiamo sulle pareti un panno imbevuto nell’olio. La presenza dell’olio impedirà che il ghiaccio si accumuli sulle pareti.

Un altro consiglio per evitare la formazione della brina

Per una corretta manutenzione del congelatore è sempre meglio non congelare alimenti ancora caldi perché aumenterebbe la formazione di brina. L’umidità degli alimenti conservati viene “catturata” dall’aria fredda ed in questo modo si forma la brina. Sarebbe quindi consigliabile mettere in freezer gli alimenti racchiusi in un contenitore sigillato ermeticamente. Inoltre controlliamo periodicamente che la guarnizione sia integra e pulita. Infine, anche se non abbiamo surgelati da riporre nel congelatore, evitiamo di lasciarlo vuoto. Infatti la circolazione dell’aria potrebbe causare la formazione di brina. Mettiamo piuttosto due o tre bottigliette di acqua onde evitare di lasciarlo vuoto.

Metti una goccia d’olio nel freezer e risparmierai la fatica di dover sbrinare il freezer continuamente e anche salassi in bolletta.