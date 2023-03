Wall Street non ha ancora terminato il ribasso: gli obiettivi da raggiungere fra oggi e domani

Non si forma inversione rialzista, e per il momento ogni rimbalzo viene annullato da nuove vendite. Per questo motivo, tranne una repentina esplosione di momentum rialzista, crediamo poco probabile che i listini americani possano ripartire da oggi al rialzo. Wall Street non ha ancora terminato il ribasso, e questo potrebbe durare fino al 6 marzo, scadenza di un nostro setup annuale. Un setup minore (mensile) scadrà domani 2 marzo.

La tendenza dei grafici punta ancora al ribasso

Crediamo poco probabile che il meglio sia alle spalle, come qualche gestore a livello internazionale inizia a vociferare. A parer nostro, il peggio è alle spalle, e probabilmente è stato già segnato il minimo dell’intero decennio. Se la nostra view si rivelerà corretta ci attendono 4/5 anni di forti rialzi.

Procediamo per gradi

La seduta di contrattazione di Wall Street del 28 febbraio si è chiusa in rialzo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.656,70

Nasdaq C.

11.455,54

S&P500

3.970,15.

Ieri ennesima giornata negativa. Volumi e prezzi degli ultimi giorni ci continuano a far confermare che quello in corso sia un mero ritracciamento tecnico propedeutico a nuovi rialzi.

Come al solito si procederà per step, e di volta in volta si andranno a studiare i prezzi e i punti di inversione.

Wall Street non ha ancora terminato il ribasso: livelli e obiettivi

Quali sono o livelli che oggi potrebbero far ripartire i prezzi al rialzo? Chiusure di sedute odierne superiori a

Dow Jones

32.874

Nasdaq C.

11.549

S&P 500

3.998.

Se non si assisterà a un inversione, fra oggi e domani potrebbero essere raggiunti i seguenti prezzi:

Dow Jones

32.354

Nasdaq C.

11.334

S&P 500

3.940.

Il mese di marzo potrebbe segnare un minimo inferiore a febbraio. Fra marzo e aprile, si dovrebbe ripartire con forza al rialzo. Al momento il primo setup di conferma o meno sarà quello del 6 marzo.

