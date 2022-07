Sole e caldo significa anche dedicarsi a simpatici progetti in giardino. Ci si può impegnare in lavoretti strutturali oppure si può scegliere qualcosa di più leggero. Una delle scelte più comuni è sicuramente coltivare un piccolo orto. Molti, però, non dispongono dello spazio necessario.

Non c’è da preoccuparsi. Possiamo creare il nostro piccolo angolo anche in terrazzo, coltivando delle fragole. Questa attività non è solo facile, ma ha anche bisogno di poche cure. Questa pianta non ha necessità di annaffiature frequenti, ma solamente di molta luce. In pochi passi vediamo come coltivare le nostre fragole in vaso in terrazzo o in giardino.

Primi passi

Per iniziare capiamo quale tipologia di fragole dobbiamo scegliere. Infatti, in commercio ci sono due tipi, ovvero le fragole unifere e le fragole rifiorenti. Le prime vanno piantate tra giugno e agosto e daranno frutti nella primavera successiva. Le seconde, invece, fruttificano più volte durante l’anno. In estate è meglio optare per le unifere, perché è il momento ideale per piantarle.

Per coltivare le nostre fragole ci serviranno dei vasi di circa 30 centimetri di diametro. All’interno versiamo dell’argilla espansa, creando uno strato di almeno 5 centimetri. Possiamo anche utilizzare dei sassolini, nel caso in cui non avessimo l’argilla. Successivamente, mettiamo del terriccio e trapiantiamo una piantina di fragola in ogni vaso.

Se non vogliamo comprare una pianta di fragola, possiamo usare anche il frutto stesso. Infatti, i piccoli semini presenti sulla sua superficie possono essere utilizzati per far nascere una nuova piantina. Ci basterà separarli dalla fragola e metterli nel vaso con la terra. Ci vorrà un po’ più di tempo, ma i risultati potrebbero essere davvero sorprendenti.

Come coltivare le fragole in vaso in terrazzo durante l’estate più alcuni consigli per proteggerle

Nonostante piantare le fragole sia facile, dobbiamo seguire dei piccoli accorgimenti per far sì che germoglino. Quando innaffiamo, ricordiamoci sempre di non bagnare foglie e frutti. Questo perché sono molto sensibili all’umidità e potrebbero marcire. Evitiamo assolutamente i ristagni d’acqua perché potrebbero attirare fastidiose muffe e funghi.

Tra gli animali nemici delle fragole troviamo lumache e afidi che danneggiano questa pianta. Per proteggere le piante dalle lumache potremmo provare a creare delle trappole di birra. Riempiamo un bicchiere di plastica a metà con questa bevanda e questi animali cadranno, attratti dall’odore.

Per quanto riguarda gli afidi, invece, un buon metodo è quello di irrorare la fragola con una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia. Infine, piantare erbe come menta e basilico attorno alle fragole potrebbe essere un modo per proteggere la nostra pianta. Questo perché gli insetti vengono distratti da profumi più intensi.

