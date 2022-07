Il cane grande con noi in vacanza in agriturismo, resort o casa con piscina e giardino recintato

Avere un cane grande richiede un impegno notevole e le strutture attrezzate ci aiutano a non privarci della compagnia del nostro miglior amico, se vogliamo partire per un viaggio.

I bambini considerano il cane parte integrante della famiglia e quando organizziamo una vacanza è necessario trovare una sistemazione che soddisfi determinate esigenze. Se siamo single la compagnia del nostro cane è irrinunciabile.

Fortunatamente in Italia ci sono numerose strutture che ci aiutano ospitandolo e rispettando tutte le regole dettate dalla legge. Anche noi abbiamo obblighi precisi, perché, quando ci spostiamo con il cane, dobbiamo assicurarci che microchip, iscrizione all’anagrafe e vaccinazioni siano in regola. Le vaccinazioni devono essere valide, fatte quindi da almeno 21 giorni.

Quando decidiamo di partire dovremmo anche rendere lo spostamento del cane meno traumatico. Portiamo con noi la sua copertina preferita, le ciotole o i giocattoli con cui si intrattiene.

Regole da seguire

È bellissimo avere il cane grande con noi in vacanza, ma ricordiamoci che è obbligatorio imbracarlo per bene, agganciandolo alle cinture dell’auto. Le imbracature sono universali e si adattano a tutte le auto.

Anche le strategie per tenerlo calmo non devono essere sottovalutate, soprattutto se lo spostamento richiede molto tempo. Fargli fare attività fisica per stancarlo primo del viaggio, fare delle pause per fargli sgranchire le zampe e farlo bere spesso sono solo alcune accortezze importanti.

Se il cane ha paura dell’auto o soffre il viaggio, possiamo calmarlo con tisane preparate prima della partenza. Utilizziamo fiori di bach o altri fiori calmanti.

In Italia sono numerose le località in cui possiamo andare e trovare ospitalità per i nostri amici a 4 zampe. Da Rimini al Salento, dalla Toscana alla Gallura, non abbiamo certo problemi di scelta. In Toscana, per esempio, il borgo di Isola Santa o il paese di Garfagnana sono attrezzati e permettono di trascorre ore di relax, passeggiando con il cane.

Il cane grande con noi in vacanza in agriturismo, resort o casa con piscina e giardino recintato

A Santa Teresa di Gallura troviamo Porto Fido, una spiaggia attrezzata per l’accesso dei cani in una bellissima località turistica in cui il mare è protagonista. Nel Salento sono le spiagge libere di San Foca e Rivabella ad accettare la presenza dei cani, ma ci sono anche spiagge attrezzate come il lido Coiba.

Ci sono poi numerosi siti on line che indicano agriturismi che accettano gli animali. Una vacanza in famiglia in un agriturismo ricco di spazi ampi e verdi per far giocare i bambini e rilassarci insieme al nostro cane è un’ottima alternativa. L’aria fresca farà bene a tutti quanti.

Se il nostro cane è grande e non siamo sicuri che queste strutture possano aiutarci, la soluzione è scegliere una casa recintata anche con una piccola piscina, che possa smorzare le ore calde della giornata. Gli annunci di case con queste caratteristiche si trovano per molte destinazioni italiane come Toscana, Puglia, Tentino e Marche.

