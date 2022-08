Ci sono alcuni luoghi in Italia poco conosciuti ma davvero da perdere il fiato. Il punto è che il Bel Paese è costellato da angoli nascosti che potrebbero farci innamorare. E se vogliamo davvero scoprirli tutti, dovremmo assolutamente iniziare a cercare quelli più vicini a noi. Per esempio, se vogliamo visitare il Lazio, non fermiamoci solo a Roma (bellissima e con i suoi segreti che la rendono ancora più affascinante). Per quanto la Capitale sia una vera e propria opera d’arte, potremmo scoprire altre bellezze inaspettate. Si trova tra Roma e Napoli questa meraviglia unica e così poco conosciuta.

Castel San Pietro Romano, una chicca nel Lazio che ci rapirà con la sua particolarità e la sua bellezza

Tra le meraviglie con cui potremmo entrare in contatto nel Lazio, ce n’è una in particolare che non dovremmo assolutamente sottovalutare. Stiamo parlando di Castel San Pietro Romano, una chicca unica posta su una collina che permette di ammirare il Monte Ginestro in tutto il suo splendore. Si tratta, senza alcuna ombra di dubbio, di uno dei borghi più belli e affascinanti intorno a Roma. Nel borgo, potremo visitare la Rocca dei Colonna. Quest’ultima, fortezza costruita durante il Medioevo, è sicuramente il tratto distintivo per eccellenza di Castel San Pietro Romano.

Ecco cosa vedere in un giorno per apprezzare in toto la meraviglia di questo posto

Ma ovviamente Rocca Colonna non è l’unica attrazione che avremo il piacere di vedere. Infatti, potremo visitare anche la Chiesa di San Pietro Apostolo (da cui prende il nome il borgo) e di Santa Maria della Costa. Nella piazza principale, avremo anche la possibilità di vedere il Castello centrale, circondato da una natura lussureggiante e incontaminata che ci darà la vista sui Colli Tuscoli e Albani.

Si trova tra Roma e Napoli questa meraviglia che ci farà brillare gli occhi

Non dimentichiamoci poi del delizioso cibo che potremmo provare in questo piccolo borgo. E che sicuramente è tipico di altre zone del Lazio. Basti pensare alle paste tipiche, agli gnocchi e allo spezzatino o ai dolci che vengono fatti direttamente in loco. Se quindi volessimo fare un weekend fuori porta o una gita in un luogo particolare, ora sappiamo dove andare. Castel San Pietro Romano sarà sicuramente pronto ad accoglierci con le sue meraviglie. E noi potremo apprezzare la bellezza di un luogo poco noto ma che ne vale davvero la pena.

