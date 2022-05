Per una vacanza low cost davvero meravigliosa potremmo affittare un’isola privata con meno di 100 euro al giorno a pochi passi dall’Italia

Quante volte abbiamo sognato di fuggire su un’isola deserta, bellissima e incontaminata. Senza rumori se non quelli della natura, senza auto, traffico e vicini invadenti. Un paradiso naturale solo per noi che appartiene al mondo dei sogni e dell’impossibile.

Che ci siano delle isole private lo sapevamo, ma che affittarle fosse alla portata di tutti ci sembra a dir poco incredibile. Abbiamo sempre pensato che fossero luoghi esclusivi per pochi fortunati super ricchi, alla Onassis, tanto per intenderci. Invece ce ne sono diverse sparse nel Mondo a prezzi accessibili un po’ a tutti. Che dire allora di prendere la dolce metà e volare verso questi lidi esclusivi e incontaminati? Oppure di portare un gruppo di amici per fare baldoria a ogni ora del giorno e della notte senza timore di disturbare qualcuno?

Plocica

La prima delle isole private a buon mercato è vicinissima all’Italia. È un isolotto situato tra Korcula e Hvar nel mare cristallino e pulitissimo della Croazia. Plocica, così si chiama, ospita un faro che risale al 1887. Il nome in croato significa piastrina e ben rende la forma dell’isola che, bassa e piatta, emerge dal mare come un piastra sottile. Nella parte settentrionale dell’isola le spiagge sono basse e sabbiose, adatte alle famiglie con bambini. Nella parte meridionale ci sono fondali rocciosi con numerosi scogli.

Può ospitare complessivamente 14 persone, perché dispone di due appartamenti: uno per 6, l’altro per 8 persone. L’isola è raggiungibile solo via mare da Prigradica, sulla vicina isola di Korcula, in circa 30 minuti. I prezzi degli appartamenti in estate oscillano tra i 143 e i 154 euro al giorno, nella bassa stagione tra gli 81 e i 103.

Per incontrare l’altra isola da sogno dobbiamo volare verso il Nord e raggiungere la Norvegia. Nell’arcipelago di Hvaler ci attende Batholmen, l’altro luogo fantastico per un’esperienza alla Robinson Crusoe. Può ospitare fino a cinque persone e anche qui i prezzi sono incredibili, circa 70 dollari a notte, circa 66 euro. A Bathomen c’è un piccolo negozio di alimentari in cui far rifornimento. Ma la vera avventura è quella di mangiare il proprio pescato a pranzo e a cena. È possibile fare passeggiate lungo la spiaggia senza incontrare nessuno oppure affittare un motoscafo per esplorare le zone circostanti.

