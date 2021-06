Acqua tanto incontaminata da poterci vedere attraverso, tantissimi pesciolini che nuotano a pelo d’acqua e sabbia dorata a perdita d’occhio. Non ci troviamo in una delle tante isole che hanno reso famosi i Caraibi, ma in una località non troppo lontano da casa che in pochi conoscono. Infatti, si trova in Italia questa spiaggia caraibica dove rilassarsi immersi in un’acqua cristallina. Quindi, prepariamoci a scenari che spezzano veramente il cuore.

Una spiaggia dorata dove passare vacanze caraibiche

La Sardegna custodisce un’area in cui la natura è ancora selvaggia e lontana dagli itinerari del turismo di massa. Ci troviamo a Teulada, il cui territorio si estende brullo e incontaminato lungo la costa sud-occidentale di questa incantevole isola.

Proprio qui si trova la spiaggia di Tuerredda, un vero miraggio per gli occhi, che riuscirà a stupire anche i turisti più navigati. Non sarà difficile, infatti, stesi sulle sue sabbie, dimenticare di essere in Italia e pensare di essere ai Caraibi.

La sabbia dorata, le acque cristalline e il cielo limpido, infatti, riescono a rubare per un attimo la mente di qualunque turista e trasportarlo lontano da casa.

Si trova in Italia questa spiaggia caraibica dove rilassarsi immersi in un’acqua cristallina

Il piccolo paradiso di spiaggia Tuerredda si estende tra Capo Malfatano e le asperità rocciose di Capo Spartivento. Per raggiungere la spiaggia basterà seguire per 25 kilometri la strada provinciale 71, godendosi le bellissime viste che si affacciano appena al di là del guardrail.

Una volta superato l’incrocio per Pedra Longa, si dovrà proseguire per un altro chilometro e ci si ritroverà di fronte a questa piccola perla.

Riconoscerla non sarà difficile. Infatti, le sue acque incontaminate, le spiagge dorate e il caratteristico isolotto che si trova a poca distanza dalla costa sono inconfondibili.

Una volta arrivati, non resterà altro che godersi una bella giornata, magari a bordo di un pedalò oppure godendosi un’immersione.

