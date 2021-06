D’estate è un po’ più difficile trovare il tempo per fare dolci o cucinare cibi elaborati. Diventa più difficile quando si hanno bambini. Per loro è sempre importante soprattutto per la merenda avere un dolce fatto in casa da mangiare. In questo modo si evita che assumano merendine che hanno un contenuto molto alto di grassi. In realtà preparare alcuni tipi di dolci è davvero semplice. Basta avere a disposizione un po’ di tempo per riuscire ad avere colazioni e merende anche per tutta la settimana. Non scordiamoci, infatti, che tutto quello che prepariamo possiamo conservarlo surgelandolo, così potremo averlo a disposizione tutti i giorni. In questo modo le nostre colazioni avranno tutta un’altra atmosfera. Andiamo perciò a vedere come fare una speciale merenda con la torta morbida che farà impazzire i bambini.

Ingredienti

200 gr farina di farro;

185 gr albumi pastorizzati;

60 gr farina di mandorle;

170 ml di latte intero;

190 ml di acqua;

60 ml di olio di semi;

lievito per dolci una bustina;

170 gr di zucchero.

Preparazione

Iniziare il procedimento facendo preriscaldare il forno a 180 gradi. Poi si prende una ciotola grande e si versa la farina di mandorle, la farina di farro, lo zucchero e per finire il lievito per dolci. A questo punto unire con il latte, l’acqua e l’olio di semi e impastate tutto il composto. A parte si montano gli albumi a neve da incorporare successivamente insieme agli altri ingredienti. Posizionare all’interno del composto anche mandorle intere così da dare un maggiore sapore alla fragranza della torta di mandorle. Ora con carta da forno rivestire una tortiera, versare il composto e infornare a 40 minuti a 180 gradi.

Una speciale merenda la torta morbida che farà impazzire i bambini

Ora dopo un salutare bagno al mare si potranno chiamare i bambini che saranno felici di gustare questa buonissima torta che è ottima anche fredda.