Molte donne, ma anche parecchi uomini, non vedono l’ora di liberarsi del proprio colorito pallido e spento. Molti, infatti, prima di andare al mare si concedono qualche seduta di solarium per stimolare la pelle. Quest’abitudine, però, non è proprio tra le migliori da seguire.

Per questo motivo oggi diamo un altro consiglio e spieghiamo come avere un’abbronzatura duratura e sempre perfetta grazie a questo trucco che gli esperti non rivelano. Ecco cosa è necessario fare prima di andare al mare.

Le tecniche più comuni

Generalmente i patiti della tintarella pensano che una lunga esposizione al sole sia il segreto per acquisire un colore dai toni ambrati. Ma non solo.

C’è chi usa degli specifici oli abbronzanti, chi si impegna a fare un pieno di betacarotene e vitamine mangiando carote e arance e infine chi assume degli integratori. Ce ne sono infatti alcuni che contribuiscono alla produzione della melanina, principale responsabile dello scurirsi del nostro incarnato.

Certamente questi accorgimenti sicuramente funzionano, ma ce n’è uno che non tutti mettono in atto e che serve proprio a preparare la pelle all’esposizione ai raggi solari. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Molte donne hanno paura di farsi uno scrub durante la stagione estiva. Temono, infatti, che il movimento meccanico sull’epidermide rimuova l’abbronzatura, vanificando gli sforzi di tutta una stagione. Questa credenza in parte è vera e in parte no.

Certamente questo trattamento serve proprio a rimuovere gli strati di pelle morta per lasciare posto ad una grana più tonica e lucida. Rimuove, quindi, la parte superficiale grazie all’impiego di una sostanza granulosa e leggermente abrasiva. D’altra parte è proprio consigliato fare uno scrub non solo al viso, ma a tutto il corpo prima di andare in vacanza. In tal modo, infatti, prepareremo adeguatamente la pelle all’esposizione solare.

