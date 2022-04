Di vacanze e posti da visitare si parla spesso. Sia che si tratti di mete nazionali sia che si tratti di mete europee, ogni viaggio è un’emozione unica e irripetibile. Soprattutto per gli amanti dei viaggi che hanno la valigia sempre in mano, ormai è diventato uno scherzo trovare offerte per andare nei posti più disparati. E, soprattutto, dopo anni di chiusure generali, è arrivato il momento di riprendere in mano le mappe di viaggio. Oggi, proprio su questo tema, parleremo di quanto costa viaggiare e, più precisamente, quanto potremmo spendere per una vacanza in una delle mete più lussuose della Grecia. Molti, infatti, spesso rinunciano al viaggio solo sentendo il nome, senza sapere che, in alcuni periodi dell’anno, andarci costa davvero una sciocchezza.

Santorini l’isola felice non solo d’estate

Prendiamo Santorini, per esempio, che è una meta ideale in questo periodo, ma molto sconsigliata d’estate, poiché pullula di persone e non si riesce quasi a soggiornare senza spendere un occhio della testa. In realtà sarebbe molto carino visitarla almeno una volta nella vita e lo si può fare pagando davvero una sciocchezza. Se abbiamo un weekend che ci “avanza” e 3 giorni non sappiamo cosa fare, prendiamo un volo per la Grecia. Magari regaliamo l’esperienza al nostro migliore amico o al nostro fidanzato, e vedremo che non ci pentiremo della scelta.

Per godere di mare cristallino e tramonti mozzafiato ecco quanto costa una vacanza di 3 giorni in questa famosa isola greca

La prima cosa da controllare sono i voli. Se volessimo, per esempio, partire da venerdì al lunedì o alla domenica, i voli con Ryanair o easyJet possono costare meno di 10 euro all’andata e 10 al ritorno, per un totale di 20 euro a persona. Per quanto riguarda l’alloggio questo dipende molto dalla struttura nella quale si vuole dormire. L’isola è una specie di mezza luna e sul lato interno ci si affaccia a strapiombo nella caldera, ovvero l’interno del vulcano. Le strutture costano un po’, soprattutto tra Imerovigli e Oia. Fuori stagione, però, si può soggiornare nelle tipiche casette bianche che compaiono in tutte le foto turistiche e qui, dove ci sono quasi tutte le spiagge, le strutture sono decisamente più economiche. Potremo addirittura spendere 70 euro totali per 2 o 3 notti.

Anche soggiornare al centro di Fira non è male come esperienza e potrebbe essere ancora più vantaggioso a livello di costo. L’auto o lo scooter, necessario per spostarsi in autonomia, costa circa 60 euro compreso di assicurazione, e per il carburante? Solo 15 euro per 3 giorni interi di utilizzo. Per il cibo, invece, è tutto molto economico. Si può pranzare o cenare con portate abbondanti e piatti tipici spendendo anche meno di 20 euro a persona. Infine, il costo per le escursioni come crociere in mezzo al mare per l’intera giornata o solo per il tramonto in barca a vela possono costare anche intorno ai 40-60 euro a persona. Per godere di mare cristallino e tramonti mozzafiato non serve spendere un occhio della testa, ma andare in vacanza nel periodo giusto.

