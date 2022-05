Si trova appena fuori dall’Italia questa pittoresca cittadina sul mare definita porta sul Mondo e piccola Venezia

La Slovenia è uno dei Paesi confinanti con l’Italia. Uno Stato che ha conquistato la sua indipendenza dalla Jugoslavia con una rapida guerra durata 10 giorni nel 1991. Dopo quel periodo, però, ha fatto da spettatrice ai combattimenti sanguinosi che si sono svolti negli anni successivi. È entrata nell’Unione Europea nel 2004, come prima repubblica ex jugoslava.

Oggi è una piccola nazione, molto orgogliosa delle sue origini. Confina con l’Italia, con la città di Trieste in particolare. Ha una popolazione di poco più di 2 milioni di abitanti e su un territorio di circa 20mila chilometri quadrati. Ha un piccolo sbocco sul mare e alcune amene località che meritano indubbiamente una visita. Dei piccoli gioielli incastonati sul golfo di Trieste. Non solo Pirano, ma anche la località che andremo a conoscere oggi.

In sloveno Koper, in italiano conosciuta come Capodistria, per essere proprio uno dei punti più alti della penisola istriana. Appartenente in gran parte alla Croazia, l’Istria è stata teatro di tantissimi cambiamenti nel corso del Novecento, passando dall’Italia alla Jugoslavia, per arrivare all’attuale divisione.

Capodistria è soprannominata storicamente porta sul Mondo, per essere il più importante porto balcanico. Da qui, in pratica, iniziava l’Europa centrale, quella del dominio asburgico. Una posizione strategica che ha fatto sì che questa città fosse contesa più volte nel corso della storia. Fino a quando, dopo la seconda guerra mondiale, passò definitivamente alla Jugoslavia.

Oggi Capodistria è un centro davvero grazioso, che si può visitare tranquillamente in una giornata. Partendo dalla piazza principale che prende il nome di Tito, il dittatore che governò per moltissimi anni un’area ricca di diversità culturali, etniche e religiose. Sorprende subito lo stile veneziano, con la torre civica a dominarla, insieme al Palazzo Pretorio, con le sue merlature.

Si può salire sui 36 metri della torre e vedere tutto il panorama con degli scorci mozzafiato del golfo triestino. Subito accanto, poi, ecco la cattedrale, dedicata a Maria Assunta e a San Nazario. Una chiesa con una facciata che è un misto di stile tra il gotico e il romanico, con un tocco di rinascimentale. All’interno, numerose opere di artisti veneziani.

Insomma, si può capire perché Capodistria venga anche soprannominata piccola Venezia. Il richiamo con il capoluogo veneto si trova un po’ ovunque, passeggiando per il centro storico.

Non si può venire qui senza percorrere la via dello shopping. Quella che da Piazza Tito porta al lungomare e a cui si accede da un piccolo arco. Stiamo parlando di via Kidriceva. A metà della via, spicca un palazzo in stile barocco, dove ha sede il Museo regionale di Capodistria.

Poco più avanti, la seconda piazza del centro storico, ovvero quella dedicata a Carpaccio, un famoso pittore veneziano. Qui colpiscono le casette basse e colorate, un pozzo a forma di capitello e la Taverna, un piccolo porticato sotto il quale, oggi, si svolgono mercati e concerti.

L’ultimo monumento che merita un’occhiata è la Fontana Da Ponte. Una curiosa vasca ottagonale con sopra un ponticello di chiaro stile barocco. Dedicata a uno dei podestà che ha governato la città in passato.

