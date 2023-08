Si stanno bruciando molti soldi ora ma poi si riverseranno come fiumi sui mercati: obiettivi di prezzo e tempo del ribasso

A ridosso del nostro setup del 4 agosto come attese da inizio anno e riconfermate fra il 6 e il 7 aprile, precedente data di cluster, si è formato un massimo rilevante. In queste date, come è accaduto negli ultimi 20 anni, e come dal 1898 in poi, il nostro algorimo intercetta minimi/massimi assoluti relativi con probabilità del 90%. La legge dell’alternanza dello stesso algoritmo, che indica se il prossimo setup indica con precisione se sarà un minimo o un massimo ha una valenza predittiva del 70%. Negli ultimi giorni si stanno bruciando molti soldi ora ma poi si riverseranno come fiumi sui mercati. Vediamo cosa succede e di dare un ordine alla situazione attuale e fare una successiva previsione attendibile.

Il 2023 e statistiche

Lo studio delle serie storiche proiettava questo andamento per l’anno in corso per i mercati internazionali: minimo nel primo trimestre e massimo a dicembre.

Ecco la nostra previsione annuale e il reale andamento fino ad oggi:

I mercati americani sono correlati con probabilità del 76/80% a tutti gli altri mercati azionari internazionali.

In base allo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi:

il 2023 ha probabilità superiori all’80% di avere un rendimento superiore al 20%.

La probabilità che questo anno sia positivo è stata confermata dal barometro di gennaio come da noi calcolato, e la probabilità è del 94% circa.

Il 2023 inoltre avrebbe dovuto lasciare alle spalle il minimo di questo decennio.

Come si nota è stato intercettata con estrema previsione l’andamento dal gennaio 2021 ad oggi.

Veniamo al breve termine.

Questo significherebbe che l’attuale fase ribassista dovrebbe essere con elevata probabilità un’occasione di acquisto in vista di ulteriori rialzi fino alla fine dell’anno.

Le prossime che intercetteranno probabilmente minimi e massimi per l’anno in corso saranno le seguenti: 29 settembre, 30 ottobre e 30 novembre.

Si stanno bruciando molti soldi ora ma poi si riverseranno come fiumi sui mercati

Alle ore 17:39 della seduta dell’8 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.838

Eurostoxx Future

4.306

Ftse Mib Future

28.075

S&P500

4.472,71.

Forte ribasso anche oggi ma era nelle regole delle nostre previsioni.

Primo indizio di inversione rialzista con chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

16.058

Eurostoxx Future

4.372

Ftse Mib Future

28.820

S&P500

4.541.

Non èa cambiato nulla rispetto a ieri.

Se il ribasso continuerà ecco i target che potrebbero essere raggiunti nel corso di questo ribasso:

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Qauli sono le date di setup per il mese di agosto?

7, 9, 17, 28 e 30.

Cosa fare? Assecondare la tendenza. Oggi sono stai toccati dei supporti dai quali si potrebbe rimabalzare un poco (o molto). Vediamo però domani cosa accadrà con il setup.

