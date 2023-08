La settimana, secondo i nostri calcoli statistici doveva partire con un rimbalzo per poi lasciare spazio a un nuovo affondo ribassista da martedì in poi. Come inquadrare questo movimento? Wall Street tenta il rimbalzo ma i nostri indicatori puntano ancora al ribasso. Non c’è stata inversione rialzista nemmeno giornaliera e quindi non è cambiato nulla. Come sempre però procederemo per step e senza idee preconcette. ragioneremo per causa e effetto, per tendenze ed obiettivi di prezzo e tempo.

Le statistiche a favore del ribasso

Il 4 agosto doveva dare inizio ad un ribasso di almeno un mese. Fra ieri e domani sono in scadenza 2 setup mensili. In casi similari da date così ravvicinate è partita la conferma di una fase direzionale. Da mercoledì in poi si tornerà a scendere? Le probabilità sono ancora a favore di questo scenario, ma poi vedremo.

Il nostro percorso campione vede questa come una fase di aggiustamento tecnico propedeutica a un rialzo poi fino al 30 novembre/prima decade di dicembre. In queste date dovrebbe formarsi il massimo annuale, con obiettivi stimati superiori ai prezzi attuali anche di oltre il 10%.

Wall Street tenta il rimbalzo: cosa guardare oggi?

La seduta di contrattazione del 7 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.473,13

Nasdaq C.

13.994,40

S&P500

4.518,44.

Quali sono i livelli che se superati potrebbero portare a un primo indizio di inversione rialzista?

Chiusure giornaliere superiori a:

Dow Jones

35.552

Nasdaq C.

14.134,23

S&P500

4.553.

Fino a quando nei prossimi giorni e settimane non si formerà uno swing rialzista, gli obiettivi stimatii saranno i seguenti:

Dow Jones

32.800

Nasdaq C.

12.058

S&P500

4.200.

Vedremo cosa accadrà, per il momento non è il caso di mettere nemmeno in forse il movimento ribassista. Sareabbe una mera elucibrazione mentale che potrebbe portare a una falsa rappresenatzione della realtà e quindi a perdite dei portafogli di investimento.

