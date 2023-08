Vuoi goderti una cena di pesce deliziosa ed economica? Cucina questo menù per 4 persone con 50 €

Sei stufo di spendere centinaia di euro per una cena di pesce al ristorante? Allora prova questo menù con ricette facilissime ed economiche fatto in casa!

Ami i piatti di pesce fresco e saporito, ma ogni volta che li ordini ci lasci mezzo stipendio? Se non vuoi rinunciare a queste prelibatezze c’è una soluzione semplicissima, cucinale tu! Con una spesa ridotta puoi preparare dei piatti da vero chef e con pesce di ottima qualità, lo sapevi? Così non dovrai rinunciare a nulla, il tuo portafoglio ringrazierà e farai un figurone con gli ospiti.

Se vuoi goderti una cena di pesce deliziosa ed economica il primo step è la spesa

Prima di buttarti sul pesce surgelato fai un salto al reparto pescheria o chiama la pescheria della tua zona. Potresti trovare offerte convenienti, spesso il surgelato al chilo costa più del pesce fresco o decongelato. Ora passiamo al menù vero e proprio, ma se non trovi qualche ingrediente prova a lavorare con la fantasia. Con il pesce che è disponibile potresti inventare ricette superlative!

Partiamo dall’antipasto, che puoi cucinare con i frutti di mare oppure con i gamberi. I gamberi freschi o le mazzancolle si prestano a tantissimi piatti diversi. Se vuoi risparmiare, compra delle mazzancolle tropicali, quelle decongelate le trovi anche a 20€ al chilo. Sono perfette per una deliziosa e velocissima insalata di gamberi che potrebbe essere una buona idea. Altrimenti, prendi i gamberi, procurati una manciata di cozze e qualche calamaro da sbollentare velocemente. Condisci con olio, sale, limone e prezzemolo e via.

Primo e secondo piatto veloci ma di grande effetto

Uno spaghetto con le vongole è un gran classico, ma se quelle veraci sono troppo costose, puoi usare i lupini. Chiedi sempre al banco quando sono state pescate, non consegnate. Sulla confezione sono riportate tutte le informazioni e così sarai certo di comprare un prodotto fresco. Per secondo opta per qualche fetta di salmone che puoi grigliare dopo la marinatura o cucinare al forno. Per dare un tocco in più, usa senape e miele per glassare le fette, l’esplosione di gusto è garantita.

Ma questo menù quanto ti costa se devi cucinare per 4 persone? Per comprare gli ingredienti per l’antipasto puoi arrivare a spendere sui 18 €. Se le cozze non le vendono sfuse potresti spendere di più, ma puoi usarle per un’impepata. Fai attenzione a non farti dare il misto, spesso è più costoso dei singoli ingredienti. Per le vongole dovresti spendere sui 10 €, mentre i lupini costano quasi sempre meno. Per il salmone, 4 tranci dovrebbero costarti circa 15 €, se vuoi tagli da circa 100 g. Qualche prezzo può variare a seconda della zona e del giorno della settimana, ma spenderai approssimativamente 50 €.

Insomma, se vuoi goderti una cena di pesce deliziosa ed economica ecco cosa preparare. Se fai un confronto con il costo di una cena del genere a persona al ristorante vedrai subito il risparmio. Anche se dovessi spendere qualcosa in più perché vicino casa tua non ci sono offerte, ne vale sicuramente la pena.