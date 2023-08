Ecco i 5 controlli da fare alla nostra auto prima di partire per le vacanze

Nel prossimo weekend diversi italiani si metteranno in viaggio per raggiungere le mete di vacanza. Sarebbe buona cosa, quindi, iniziare a controllare l’auto che ci accompagnerà nelle località di villeggiatura. Un rapido check up, per viaggiare in sicurezza, per noi e per tutti coloro che saranno in strada con noi. Quando si guida, dovremmo sempre ricordare che dalla nostra attenzione può dipendere anche la vita degli altri. Questi, dunque, sono i controlli più urgenti da fare.

“Pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po’” è uno dei passaggi della celebre “Sì, viaggiare” di Lucio Battisti. Una canzone del 1977, che dà dei consigli su come poter fare un viaggio in maniera sicura. Probabilmente Mogol, l’autore del testo, non si riferiva a uno in macchina, ma il viaggio era semplicemente una metafora per esprimere qualcos’altro. Diverse sono le interpretazioni, quello che è certo è che quando ci si mette in strada con un’automobile per percorrere parecchi chilometri, dovremmo sempre appurare che le sue condizioni siano ottimali.

Mai come in periodo di vacanza tutto questo assume ancor più rilevanza. Quindi, prima di mettersi in viaggio, sarebbe cosa buona e giusta controllare alcune componenti della macchina. Alcune verifiche le possiamo fare noi facilmente, altre, invece, richiedono l’intervento di un meccanico.

Il check up auto fai da te

Innanzitutto, verificare che tutti i liquidi siano al livello giusto. Dal più importante, quello dell’olio, a quello dei freni, a quello dell’impianto di raffreddamento. Per finire con quello dei tergicristalli, sicuramente non fondamentale, ma che può essere molto utile nelle località di mare. Dopodiché, la pressione degli pneumatici. Il dato sul quale dovrebbe assestarsi è tra i 2.5 e i 3 bar. Questi però sono valori indicativi.

Sarebbe necessario, infatti, consultare il libretto delle istruzioni della propria macchina per capire quale sia, con esattezza, il livello giusto per viaggiare in sicurezza. Legato agli pneumatici, è il discorso relativo alla ruota di scorta o al kit per il gonfiaggio di emergenza. In entrambi i casi bisognerebbe controllare che sia tutto ok, onde evitare di rimanere appiedati in caso di forature.

Ecco i 5 controlli da fare alla nostra auto, assolutamente necessari prima di mettersi in viaggio

Un’altra verifica importante da effettuare è quella legata alle luci. Posizione, anabbaglianti, abbaglianti, frecce. Tutto deve essere in ordine. Ricordiamo che in autostrada si viaggia obbligatoriamente con le prime due accese anche di giorno, mentre gli abbaglianti si utilizzano solo quando non si è in presenza di altre vetture che viaggiano in direzione opposta.

Infine, un occhio anche all’impianto di condizionamento. Soprattutto se si prevede di stare in coda per diverso tempo, è bene che funzioni al meglio, per cercare quantomeno di rendere il tempo in abitacolo più confortevole possibile. Ecco i 5 controlli da fare alla nostra auto quando decidiamo di viaggiarvi in direzione mete di villeggiatura. Una protezione per noi e la nostra famiglia, ma non solo, perché la sicurezza stradale è fondamentale per ogni buon cittadino che si rispetti.