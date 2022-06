Ci mette poco ad abituarsi al mondo dello spettacolo e quando lascia lo sport lo fa in lacrime. E dispiace anche a tutti gli appassionati di nuoto. Federica Pellegrini sposerà il fidanzato Matteo Giunta a fine agosto in quel di Venezia. Le ultimissime però ci mostrano una Federica come la vediamo raramente. Guizzante e divertente tra le camere di un albergo.

Regina tra le star

È a Lisbona tra le super ospiti della sfilata di Max Mara Resort 2023. E per i suoi fans realizza un video mentre indossa un accappatoio e un asciugamano sui capelli. Entra in bagno ed esce subito dopo in un lussuosissimo abito da sera rosa. Le immagini che arrivano da Lisbona fanno pensare ad una prova generale della festa di nozze cui i due promessi sposi si stanno preparando da tempo. Infatti, Federica si sposerà a fine agosto ed è da tempo alle prese con i preparativi. Il fidanzato, già noto per essere l’ex allenatore e nuotatore, è anche il cugino di Filippo Magnini, ex fidanzato di Federica. Matteo Giunta inoltre è uno degli allenatori degli atleti più medagliati d’Europa e nel 2018 viene premiato dal CONI con la Palma d’Oro.

Si sposerà a fine agosto ed è una delle più amate dagli italiani, ecco cosa fa a Lisbona

Intanto la regina del nuoto è sempre più attiva sui social, complice la sua forma fisica eccellente che si presta ad ogni posa e calza benissimo qualsivoglia abito. L’ex nuotatrice, pluripremiata, dà l’addio alle competizioni alla fine del 2021 durante i Campionati italiani invernali. È membro del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e rimarrà in carica fino al 2028. Nel frattempo, è una vera icona del mondo dello spettacolo. E, si sa, è bene sfruttare l’onda finché dura.

Lettura consigliata

Olimpiadi 2022 domenica la chiusura, lo sport vince sulle tensioni internazionali e le prossime saranno a Milano nel 2026