Olimpiadi 2022 domenica la chiusura, lo sport vince sulle tensioni internazionali e le prossime saranno a Milano nel 2026

Ma quanto ci è piaciuto l’abbraccio tra l’ucraino Abramenko e il russo Burov. I due atleti in corsa alle Olimpiadi 2022 hanno conquistato rispettivamente una medaglia d’argento e una di bronzo nell’aerials del freestyle skiing. Si tratta della pratica di una disciplina sciistica che comprende dei salti su trampolini di neve. La foto nel tardo pomeriggio ha fatto il giro del Mondo per scandire un messaggio sano. Di amicizia, di gioia e di pace. Perché avrebbero pure potuto dimostrare rammarico per un oro mancato o (per Burov) per un argento al posto del bronzo. Invece così non è stato e ha trionfato la parte migliore che lo sport sa regalare. La capacità di fraternizzare con l’altro, il rispetto anche se si è in competizione. In questo caso addirittura un abbraccio sincero che non è quello che abbiamo voluto “vedere” con forza in questo momento di tensione internazionale. È realtà perché la spontaneità e l’espressione dei loro visi sono di indubbia interpretazione. Veri, sorridenti, amichevoli.

L’Italia a tutto campo

Intanto è quasi tempo di tirare le somme in vista della chiusura di domenica 20 febbraio. Francesca Lollobrigida sarà la portabandiera italiana nella cerimonia di chiusura al Bird Nest di Pechino. Francesca ha vinto l’argento nel pattinaggio di velocità durante la prova di 3mila metri. La scelta è stata decisa dal presidente del Coni Giovanni Malagò unitamente al capo delegazione Carlo Mornati.

Intanto le medaglie vinte dagli italiani in competizione sono 16. Decisamente un buon risultato, di tutto rispetto che permette di mantenere alto l’orgoglio nazionale. Il Paese in testa per medaglie vinte è la Norvegia che è salita sul podio 28 volte, seguita da Germania e Stati Uniti. Spicca il numero di medaglie totali nella carriera di Arianna Fontana che con l’argento incassato a Pechino ha conquistato l’undicesima medaglia della sua vita sportiva.

In attesa del 2026

