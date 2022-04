Taxi volanti per il Giubileo del 2025 e per le Olimpiadi di Cortina nel 2026, l’Italia in campo per spiccare il volo

Si chiamano Volo City e serviranno per raggiungere in volo luoghi diversi di una stessa città metropolitana. O ancora città diverse di una stessa area o nazione per distanze non troppo lunghe. L’ENAV e l’ENAC sono a lavoro nella supervisione di alcuni prototipi di prodotti da aziende che stanno sperimentando il trasporto del futuro. Un tipo di trasporto che non inquina, può atterrare ovunque o comunque in aree apposite definite vertiporti e abbattere i tempi del traffico.

2025-2026

I primi taxi in volo potremmo utilizzarli in occasione del Giubileo stabilito per il 2025 e anche per gli spostamenti tra Milano e Cortina in occasione delle Olimpiadi del 2026. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e l’ENAV (La società che gestisce il traffico aereo civile) sono direttamente impegnate nel trasporto del futuro. Da ENAV spiegano che il Volocopter (produttore di aeromobili tedesco) è un mezzo a guida autonoma e dunque non volerà come un aereo tradizionale. Farà piccoli spostamenti a bassa quota. Il compito di ENAV sarà quello di creare il supporto tecnologico e procedurale per dare esecuzione alle norme e le regole che dovranno essere stabilite dall’ENAC.

Al momento non ci sono riferimenti legislativi in merito. Intanto sono state fatte delle sperimentazioni on air a Dubai e l’Italia punta al Giubileo e alle Olimpiadi per vedere i primi passeggeri in volo.

Si tratta di una sorta di enorme drone-taxi per passeggeri che può raggiungere la velocità di 100km/h dall’aeroporto di Fiumicino fino al centro di Roma. Può essere alimentato con energia pulita prodotta da fonti rinnovabili e la tratta dall’aeroporto al cuore di Roma potrebbe essere percorsa in soli 15 minuti. Un prototipo è stato già presentato a Roma lo scorso ottobre e per il 2024 dovremmo puntare su una flotta di 6 taxi. Nelle prime fasi, da quel che apprendiamo da riviste specializzate, i prezzi sarebbero alquanto proibitivi. Si stimano infatti costi di circa 140 euro per arrivare da Fiumicino a Roma. Ma nel tempo tale cifra sarebbe destinata a diminuire.

Secondo uno studio realizzato dall’azienda di consulenza tedesca The Economics of Vertical Mobility c’è in ballo un business di 65 miliardi di dollari con un ritorno di investimenti stimato in 10 anni. Così ci apprestiamo a vedere taxi volanti per il Giubileo del 2025 e per le Olimpiadi di Cortina nel 2026, l’Italia in campo per spiccare il volo. Nei prossimi mesi verosimilmente saranno formulate le disposizioni normative utili a disciplinare modi e tempi della rivoluzione nel settore della mobilità.

